השר סמוטריץ' התייחס היום להפרה של ארגון הטרור חמאס ועל כך שהוא מסר גופה לא של חטוף, ודורש מנתניהו לעצור את כל המחבלים ששוחררו בעסקה ליהודה ושומרון

לאחר שחמאס היתל בישראל, מסר גופה לא של חטוף ועדיין לא מסר את כל החטופים החללים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לכנס את הקבינט המצומצם בעקבות הפרות חמאס.

במכתב הוא ציין כי "על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס את תנאי הפסקת האש והשלב הראשון בתכניתו של הנשיא טראמפ ועל רקע היעדר ההתקדמות בפירוקו ובפירוזה של עזה, אבקשך לכנס בדחיפות ועוד היום את הקבינט המצומצם, לדיון בכדי לגבש סל תגובות תקיף ונחוש".

עוד הוא הוסיף: "לא ניתן לחמאס להתל באזרחי ישראל ולשחק בציניות אכזרית ברגשותיהם של משפחות החטופים החללים".

סמוטריץ' הוסיף: "אדרוש מראש הממשלה לעצור עוד היום מחדש את כל המחבלים ששוחררו ליו״ש בעסקת החטופים".