צומחים מהשבר: נפתח במכללת בשער הנגב המחזור הראשון של תוכנית ההכשרה "קול העולם במה", בשותפות הקואליציה הישראלית לטראומה

ביום ראשון השבוע נפתח בשער הנגב המחזור הראשון של תוכנית ההכשרה "קול העולם במה", בשותפות הקואליציה הישראלית לטראומה. התוכנית מוקדשת להבנת הטראומה ולעבודה עימה באמצעות כלים פסיכודרמטיים, והיא יצאה לדרך במכללת ספיר.

התוכנית, שנקראת על שמה של המטפלת חברת קיבוץ כפר עזה שנרצחה ב-7.10, מירה שטהל (וייסבוך) ז״ל, הוקמה ביוזמת משפחת שטהל מכפר עזה. פתיחתה מהווה את הצעד הראשון והמכונן בהקמת מרכז ההכשרות הבינלאומי לחוסן ולטיפול בטראומה, המתוכנן לפעול כחלק מכפר הקהילה והחוסן באיבים.

ההכשרה משלבת ידע עדכני, מודלים טיפוליים מתקדמים וכלים חווייתיים עם למידה בקבוצה, ומעניקה למשתתפים יכולות בנייה ארוכות טווח, יזמות קהילתית, ויצירת אופק חיובי.

ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, בירך על היוזמה החשובה: "פתיחת בית הספר לחוסן היא הכרזה על כוחה של הקהילה. שער הנגב הופכת למרכז עוצמה וידע עולמי. אנחנו בוחרים להפוך את ניסיון חיינו לנכס אסטרטגי, לא רק לריפוי ההווה, אלא לבניית היכולת שלנו לצמוח, ליזום ולהוביל את העתיד. מכאן, מהשטח, אנחנו מייצרים תקווה ומוכיחים כי החוסן הוא המפתח לבנייה מחודשת."

המהלך נחשב לאחד מאבני הדרך המרכזיות בהקמת כפר הקהילה והחוסן באיבים, והוא צפוי למצב את שער הנגב כמרכז מוביל בתחום ההכשרות, המחקר והפיתוח הקהילתי לטיפול בטראומה בישראל ובעולם.