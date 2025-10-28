ד"ר ז'ק נריה מזהיר כי מאחורי השקט בצפון חיזבאללה מתעצם מחודש; צה"ל פועל מהאוויר אך נדרשת דריכות גבוהה כשהארגון מייצר טילים מדויקים ומחדש שדרת פיקוד ובונה כוחות להתמודדות עתידית אזורית

ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון ומומחה ללבנון ולסוריה, מזהיר כי מאחורי השקט היחסי בגבול הצפון מתרחש תהליך מסוכן של התעצמות מחודשת של חיזבאללה. לדבריו, ישראל כבר פועלת נגד התופעה מהאוויר, אך נדרשת דריכות גבוהה – משום שהארגון האיראני בלבנון מכין את עצמו לעימות הבא.

"בין סוריה ללבנון יש 136 מעברי הברחה לא-רשמיים שבשליטת חיזבאללה," מסביר נריה. "באמצעותם מוזרם נשק כבד ורקטות לתוך לבנון. צה״ל כבר חיסל מאות פעילים – כ-373 מאז הפסקת האש – אבל חיזבאללה מחליף את שדרת הפיקוד שאיבד במלחמה, כ-2,500 מפקדים, וממשיך לייצר טילים מדויקים וכטב"מים תחת חסות איראנית ישירה".

לדבריו, חיזבאללה נמצא כעת בלחץ בשלוש חזיתות: מול סוריה, מול ממשלת לבנון, ומול ישראל. "חיזבאללה מנסה להשתלט מחדש על לבנון – להחליף שמות של אתרים, להשתלט על סמליה, ולהפוך אותה הלכה למעשה לפרובינציה איראנית," אומר נריה. "ראש הממשלה הלבנוני רוצה להפוך את חיזבאללה למפלגה אזרחית, אבל זה מנוגד ל-DNA של הארגון. הוא נולד כדי להילחם בישראל, לא כדי לנהל מדינה".

נריה מזהיר שהארגון אמנם אינו מעוניין לפתוח במלחמה ביוזמתו, אך יפעל אם ירגיש מותקף – ומוכן להקריב הכול כדי לשמור על נשקו. "נעים קאסם אמר במפורש – הם לא ימסרו אפילו כדור אחד לצבא לבנון. לכן כל עוד צה"ל נמנע ממהלך קרקעי בלבנון, לא ניפול למלכודת שחיזבאללה מכין לנו".