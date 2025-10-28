חגי לובר ששכל את בנו במלחמה בעזה, מתייחס לסערה סביב שי גראוכר ומודה לו: "תודה, שי גראוכר – רק תודה. בלי סייגים וביקורות"

האב השכול חגי לובר, ששכל את בנו סמ"ר (מיל') אלישע יהונתן בהיתקלות עם מחבלים ברצועת עזה בדצמבר 2023, מגיב לסערה סביב שי גראוכר.

שי גראוכר חילת עשרות מתנות לחטופים שחזרו מהשבי, ומסירת המתנות תועדה והופצה ברשתות החברתיות. ברשת, התעוררה סערה סביב זה, וחלק מן הגולשים תקפו את גראוכר על המהלך וטענו כי מדובר בשיווק יח"צני. כם גם באולפן חדשות 12.

מנגד, רבים טענו כי גראוכר עושה חסד גדול עם השבים ומשפחותיהם.

כעת, כותב לובר: "תודה, שי גראוכר – רק תודה. כשקמנו מהשבעה על יהונתן, המומים וכואבים הוא היה שם, עם חיוך ומתנות שוות לילדים. כשחודשיים אחרי האובדן הנורא, נולד בן ליהונתן וטולטלנו בין כאב לשמחה. הוא היה שם, לארגן ברית מכובדת ברוב עם, באהבה.

ולאורך השנה, כשאלמנות המלחמה זקוקות למנוחה, הוא כתמיד שם, שוכר מלון ודואג לפרטים קטנים כדי שתהיה להן חופשה מרגיעה. והוא שם בשביל יתומים. והוא שם בשביל חיילים. והוא שם בשביל נצרכים. והוא שם בשביל חטופים.

ותמיד עם חיוך. ותמיד עם שמחה. ותמיד באהבה. ושיטת הפעולה שלו היא לגייס תורמים עשירים, כי הוא בעצמו לא ממש "איש עסקים". ולצורך כך הוא חייב לצלם ולתעד את המעשים, כי כך זה עובד בעולם של גיוס תורמים.

עוד באותו נושא שורד השבי מגיב לסערה: "מכיר אותך מקרוב" 09:56 | חדשות סרוגים 46 1 ❤️

ואני מאד שמח שהוא חייב לתעד. כי לכל כך הרבה אנשים זה עושה טוב בלב, וכל כך הרבה מיואשים מהחברה בישראל, מקבלים תקווה, שיש עוד טוב ושיש סיכוי למדינה. ובזכות התיעוד קמים עוד ועוד 'חקיינים' ומתרבים אנשי החסד – והנצרכים מרוויחים".

עוד הוסיף חגי: "אז אניני טעם שמושפעים מהציניות של אולפנים, שרגילים לחפש בכל דבר את הרע הנסתר, ומניחים מראש שהכל תועלתי, אישי, גאוותני, ומשחירים גם את הפוליטיקה וגם את העולם האמיתי. והציניות הזו הארורה פשטה בנו כמו מחלה.

אז אם למישהו יש סטנדרטים טהרניים, ודעתו לא נחה ממתן לא בסתר, אני מקווה שהוא מחיל את הסטנדרטים הגבוהים האלה גם על עצמו, וששורת נצרכים בסתר בסתר שוחרת לפיתחו. כי כמה קל לבטל ולזלזל, וכמה קל לגדוע בציניות מפעל שהוא תפארת עם ישראל. וכמה קשה להקדיש את החיים, לנתינה אינסופית לנצרכים.

אז תודה לך, שי גראוכר בלי סייגים וביקורות, בשם רבים כל כך – אלפי תודות. חגי לובר".