לראשונה: תיאטרון השומרון השתתף בשבוע האופנה בת"א. יוסי דגן: "השומרון הופך למוקד תרבות שמחבר בין אמונה, ויצירה ישראלית מקורית"

שבוע האופנה בתל אביב נפתח השנה בנופך חדש ובלתי צפוי – הופעת תיאטרון על המסלול. תיאטרון השומרון, בניהולו האמנותי של נתי רביץ ובשיתוף חננאל אוחנה, הציג קטעים מתוך ההצגה "מסעי הגאולה" שכתב וביים רועי מלכה. ההצגה מגוללת את סיפוריהם של ארבעת ענקי הרוח – ר' יהודה הלוי, ר' אברהם אבן עזרא, ר' חיים בן עטר ור' יעקב אבוחצירא – וסיפורי מסעם לארץ ישראל.

השחקנים הופיעו בתלבושות מסורתיות לצד תצוגת אופנה בהשראת יהדות מרוקו, בהשתתפות הדוגמניות מירי בוהדנה, אילנית לוי וגלית גוטמן. האירוע, שנערך באדיבות הפדרציה של יהדות מרוקו בהאנגר שבקרמניצקי בתל אביב, יצר מפגש נדיר בין תיאטרון, אופנה ומורשת יהודית.

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון: "השומרון הופך למוקד תרבותי עשיר ומפתיע. אנחנו מביאים את הרוח, את הסיפור ואת הזהות שלנו גם לבמות המרכזיות של התרבות הישראלית – זה חיבור טבעי בין אהבת הארץ, תרבות ויצירה. התיאטרון ממשיך להופיע עם ההצגה מסעי גאולה ברחבי הארץ ובחודש נובמבר יעלה את ההפקה הרביעית "אגדות שלמה המלך " הצגה לכל המשפחה".