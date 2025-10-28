העיתונאית איילה חסון התייחסה היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל לחשיפה של אבישי גרינצייג, על כך שבכירים בשב"כ ניסו לסכל את מינויו של דוד זיני, ואמרה: "אני חושבת שאסור לעבור על הפרשה הזו לסדר היום, אין מינוי שלא מתאים להם שהם לא מנסים לסכל אותו.
מזכירה לך את פרשת גל הירש שחטף סרטן ומכר את הדירה שלו כדי לממן את המאבק שפתחו נגדו רק כי לא רצו שיהיה מפכ״ל המשטרה. מישהו חושב שליועמשית אין קשר לכל האירוע הזה? זה חמור ברמה חסרת תקדים. אם יש חשש שמישהו פגע בביטחון מדינת ישראל – אין ספק שצריך לטפל בזה בכל הכלים, אבל האם זה המקרה? ברור שלא.
מדובר פה ביירוט של מי שמנסה לחשוף את קלונם, אין כאן פגיעה בביטחון המדינה. אתה יודע נגד מי משתמשים בכלים שהשתמשו בשב״כ נגד עמיתם לשירות? נגד ארגוני טרור!".
מה דעתך בנושא?
יגאל
אוי ואבוי!! אילה חמור זועמת!!! מי היא? שנאמר,הזנב מקשקש בכלב.09:48 28.10.2025
שירי מנתניה
"עיתונאית"10:06 28.10.2025
אבי
שחיתויות במגזר החילוני???? העיקר עושים צבא......10:30 28.10.2025
שירי מנתניה
מסיתה דוחה, שקופה. חוזרת על עצמה בלופים. 80% מדבריה הם שקרים. "הסקת המסקנות" שלה מזויפת לחלוטין וחסרת לוגיקה או קשר למציאות. צריך להיות ממש מטומטם בשביל להאמין לה. תאטרון לטיפשים בלבד.10:11 28.10.2025
אבי
שירי מנתניה
שירי מנתניה
יגאל
