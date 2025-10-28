לאחר שנחשף כי בכירים בשב"כ ניסו לטרפד את מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ – אילה חסון זועמת: "אני חושבת שאסור לעבור על הפרשה הזו לסדר היום"

העיתונאית ‏איילה חסון התייחסה היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל לחשיפה של אבישי גרינצייג, על כך שבכירים בשב"כ ניסו לסכל את מינויו של דוד זיני, ואמרה: "אני חושבת שאסור לעבור על הפרשה הזו לסדר היום, אין מינוי שלא מתאים להם שהם לא מנסים לסכל אותו.

מזכירה לך את פרשת גל הירש שחטף סרטן ומכר את הדירה שלו כדי לממן את המאבק שפתחו נגדו רק כי לא רצו שיהיה מפכ״ל המשטרה. מישהו חושב שליועמשית אין קשר לכל האירוע הזה? זה חמור ברמה חסרת תקדים. אם יש חשש שמישהו פגע בביטחון מדינת ישראל – אין ספק שצריך לטפל בזה בכל הכלים, אבל האם זה המקרה? ברור שלא.

מדובר פה ביירוט של מי שמנסה לחשוף את קלונם, אין כאן פגיעה בביטחון המדינה. אתה יודע נגד מי משתמשים בכלים שהשתמשו בשב״כ נגד עמיתם לשירות? נגד ארגוני טרור!".