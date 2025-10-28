שבוע אחרי פיצוץ הדרבי ההתאחדות הודיעה על עונשה של מכבי ת"א. הצהובים הגיעו להסדר ישלמו קנס של 26,000 שקל ויהיו ללא קהל במשחק מול הפועל ב"ש

שבוע אחרי פיצוץ הדרבי התל אביבי ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) על עונשה של מכבי תל אביב. הצהובים הגיעו להסדר טיעון ישלמו קנס של 26,000 שקל ויהיו ללא קהל במשחק מול הפועל באר שבע.

כזכור בשבוע שעבר לאחר התפרעות אוהדי הפועל תל אביב ואלימות משטרתית פוצץ הדרבי התל אביב בעקבות עשרות פצועים מהאלימות ומאבוקות. גם אוהדי מכבי תל אביב זרקו אבוקה ולכן נענשו היום.

הודעת בית הדין: "הנאשמת מודה בכל המיוחס לה. בהתאם להסדר המוצע, הנאשמת תישה בעונים הבאים: בגין קריאות גזעניות: קנס בסך של 10,000 שח בפועל וקנס בסך של 15,000 שיחות נוספות על תנאי לשנה בכל קנה המידה של קריאות גזעניות בגין התפרעות אוהדים: קנס בסך של 16,000 שיח (על פי תיקון המשמש – 4,000 שח בגין כל אמצעי פירוטכני שנזרק לכיוון הדשא. בגין השלכה לכיוונו המגרש עונש של איסור כניסה של קהל חוץ למשחק אחד".

אמש הצהובים ניצחו את עירוני קריית שמונה אחרי חמישה משחקים ללא ניצחון. דור פרץ הבקיע ראשון בדקה ה-18. אריאל שרצקי השווה בדקה ה45+2. אלעד מדמון החזיר את היתרון לאלופת ישראל בדקה ה-52 מפנדל גבולי ועידו שחר קבע את תוצאת הסיום בתוספת הזמן (90+1). מכבי תל אביב ניצחו והם במקום השני עם 17 נקודות, ארבע נקודות אחרי הפועל באר שבע ומשחק חסר.