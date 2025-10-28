נתוני הרייטינג של יום אתמול מגלים יתרון ברור לקשת 12, שמובילה גם בפריים־טיים וגם במהדורת החדשות. ערוץ 14 ורשת 13 בקרב צמוד על המקום השני.
במהדורות החדשות: חדשות 12 הובילו עם 15%, אחריה חדשות 14 בהגשת טל מאיר – שמחליפה את מגי טביבי – עם 7.8%, חדשות 13 עם 5.1%, חדשות 11 עם 4%, ו־i24NEWS עם 0.7% בלבד.
בפריים־טיים רשמה קשת 12 עם התוכנית "נוטוק" נתון של 15.4%, בעוד ברשת 13 התוכנית "ווארט" הסתפקה ב־8.4%, ו"הפטריוטים" בערוץ 14 צמודים מאוד עם 8.3%. בכאן 11, התוכנית "בואו לאכול איתי" השיגה 5.6%.
בלייט־נייט: "גיא פינס" (קשת 12) שמר על המקום הראשון עם 7.6%, "הצינור" (רשת) עם 3.8%, "סטורי לילה" (ערוץ 14) עם 3.3%, ו"חדשות הלילה" (כאן 11) סגרו את הערב עם 2.3%.
