קשת 12 ממשיכה להוביל בטלוויזיה עם נתוני רייטינג גבוהים במיוחד בפריים טיים ובחדשות. ערוץ 14 מתקרב לרשת בתחרות הצמודה, וכאן 11 שומרת על יציבות מתונה

נתוני הרייטינג של יום אתמול מגלים יתרון ברור לקשת 12, שמובילה גם בפריים־טיים וגם במהדורת החדשות. ערוץ 14 ורשת 13 בקרב צמוד על המקום השני.

במהדורות החדשות: חדשות 12 הובילו עם 15%, אחריה חדשות 14 בהגשת טל מאיר – שמחליפה את מגי טביבי – עם 7.8%, חדשות 13 עם 5.1%, חדשות 11 עם 4%, ו־i24NEWS עם 0.7% בלבד.

בפריים־טיים רשמה קשת 12 עם התוכנית "נוטוק" נתון של 15.4%, בעוד ברשת 13 התוכנית "ווארט" הסתפקה ב־8.4%, ו"הפטריוטים" בערוץ 14 צמודים מאוד עם 8.3%. בכאן 11, התוכנית "בואו לאכול איתי" השיגה 5.6%.

בלייט־נייט: "גיא פינס" (קשת 12) שמר על המקום הראשון עם 7.6%, "הצינור" (רשת) עם 3.8%, "סטורי לילה" (ערוץ 14) עם 3.3%, ו"חדשות הלילה" (כאן 11) סגרו את הערב עם 2.3%.