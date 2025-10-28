ביום חמישי תתקיים הפגנת המונים חרדית נגד הגיוס. העיתון החרדי "הדרך" פרסם את הרחובות בהם תתקיים העצרת, בנוסף פורסם שעת סיום העצרת

ביום חמישי תתקיים הפגנת החרדים נגד הגיוס. היום (שלישי) פורסם בעיתון החרדי "הדרך" את הרחובות בהם תתקיים העצרת. בנוסף פורסם כי העצרת תתחיל ב-14:30 ותסתיים ב-16:30 כדי לפזר את כולם לפני בבטחה לפני החשכה.

הפירוט המלא: "העצרת תתקיים ביום חמישי בשעה 14:30 על פני הרחובות בשערי העיר ירושלים, מעגל המיתרים לכיוון הכניסה לעיר עד תחנת הדלק ומשם לאורך רחוב ירמיהו עד רחוב הצבי, ומצידו של שני הגשר לאורח שדרות שז"ר וכן לאורח רחוב יפו עד למקום מפגשם עם רחוב שרי ישראל ומשם לאורך שרי ישראל עד לרח' ירמיהו, וכן ברחוב מלכי ישראל עד בלילוס".

אמש פורסם כי הפלג הירושלמי הודיע כי הוא מתנגד להשתתפות בהפגנת הענק החרדית כנגד הגיוס המתוכננת להתקיים ביום ה' הקרוב בשערי ירושלים.