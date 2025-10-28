ביום חמישי תתקיים הפגנת החרדים נגד הגיוס. היום (שלישי) פורסם בעיתון החרדי "הדרך" את הרחובות בהם תתקיים העצרת. בנוסף פורסם כי העצרת תתחיל ב-14:30 ותסתיים ב-16:30 כדי לפזר את כולם לפני בבטחה לפני החשכה.

הפירוט המלא: "העצרת תתקיים ביום חמישי בשעה 14:30 על פני הרחובות בשערי העיר ירושלים, מעגל המיתרים לכיוון הכניסה לעיר עד תחנת הדלק ומשם לאורך רחוב ירמיהו עד רחוב הצבי, ומצידו של שני הגשר לאורח שדרות שז"ר וכן לאורח רחוב יפו עד למקום מפגשם עם רחוב שרי ישראל ומשם לאורך שרי ישראל עד לרח' ירמיהו, וכן ברחוב מלכי ישראל עד בלילוס".

אמש פורסם כי הפלג הירושלמי הודיע כי הוא מתנגד להשתתפות בהפגנת הענק החרדית כנגד הגיוס המתוכננת להתקיים ביום ה' הקרוב בשערי ירושלים.

כזכור, בשל מעצר העריקים החרדיים ובהם גם תלמידי ישיבות מישיבות המיינסטרים החרדיות הודיעו הרבנים החרדיים על כוונתם לקיים הפגנת ענק כנגד הגיוס בירושלים שזכתה לכינוי "עצרת המיליון", בדומה להפגנה שהתקיימה בירושלים לפני כאחד עשר שנים ב2014 בימי ממשלת נתניהו ולפיד אשר בה השתתפו כלל הפלגים החרדיים ואף חלקים מן הציונות הדתית.