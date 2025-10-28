אחרי לילה ארוך של בדיקות במכון לרפואה משפטית שלא העלו שום ממצא, בישראל מעריכים כי חמאס היתל בהם ומסר גופה שאינה חלל חטוף

אחרי לילה של בדיקות לגילוי זהות הגופה שנמסרה אמש לישראל, בישראל גוברת ההערכה בשעות האחרונות כי לא מדובר באחת מ-13 החללים החטופים שמוחזקים בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס.

אמש, עם הגעת הגופה למכון לרפואה משפטית, נמסר ממשרד הבריאות: "משרד הבריאות מעדכן כי חטוף חלל הגיע למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי, חקירת סיבת ונסיבות המוות. הצוותים, ובהם הרופאים המשפטיים ואנשי המעבדות של המרכז הלאומי לרפואה משפטית, ערוכים לתת מענה מהיר ככל האפשר, ברגישות המרבית כלפי המידע למשפחות".

כעת, כאמור, אחרי לילה ארוך של בדיקות שלא העלו שום ממצא, בישראל מעריכים כי חמאס היתל בהם ומסר גופה שאינה חלל חטוף. על פי הממצאים, מדובר בגופה של נרצח ישראלי בשבעה באוקטובר שכבר הובא לקבורה בישראל.