במקביל לעסקה עם חמאס בעזה, ח"כ גלעד קריב מזהיר מפניי הסלמה ביטחונית ביו"ש: "אם לא נבצע שינוי מדיניות אנחנו נתעורר עם אינתיפאדה שלישית"

ח"כ גלעד קריב, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm והזהיר מפני ההסלמה ביטחונית ביו"ש: "האינתיפאדה השלישית מעבר לפינה, אנחנו מאפשרים לימין לאומני ואלים להצית את השטחים. במקביל סמוטריץ' עובד כדי להביא לקריסת הרשות הפלסטינית, הציבור בישראל צריך לדעת שאם לא נבצע שינוי מדיניות אנחנו נתעורר עם אינתיפאדה שלישית".

בנוגע להצעתו של יאיר לפיד ש'מי שלא ישרת – לא יצביע בבחירות', אמר: "יש דברים שבדמוקרטיה לא משחקים איתם גם לטובת יעדים חשובים, לא משחקים עם הזכות להצבעה. יש מספיק דרכים לקדם את השוויון בנטל".