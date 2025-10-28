חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 28.10.2025 / 08:47

חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. הם הותקפו בירי צלפים ומהאוויר. מחלוקת גרסאות בין צה"ל לימ"מ על החיסול של המחבל השלישי: מהאוויר או בידי הצלפים?

הבוקר (שלישי) חוסלה חוליה של שלושה מחבלים בג'נין. המחבלים הותקפו בירי צלפים ומהאוויר. הבוקר המשטרה פרסמה כי שלושת המחבלים חוסלו בידי צלפי ימ"מ אך כעת צה"ל מפרסם כי שניים חוסלו בידי ימ"מ והשלישי בידי חיל האוויר. הודעת צה"ל: "מוקדם יותר היום, בפעילות התקפית בכפר קוד שבחטיבת מנשה, לוחמי צה"ל, שב"כ וימ"מ פעלו הלילה בהכוונת שב"כ למעצר מחבלים שלקחו חלק בהתארגנות טרור במחנה ג׳נין. במהלך הפעילות, צלפי הימ״מ זיהו חוליית מחבלים בתוך מערה וירה לעברם, שני מחבלים חוסלו ואחד נפצע. לאחר זמן קצר, חיל האוויר סגר מעגל וחיסל את המחבל הנוסף". עוד באותו נושא כ"ץ על החיסול בג'נין: "ניסיון לשקם את הטרור יענה ביד קשה" 08:33 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 הודעה המשטרה: "לוחמי הימ״מ חיסלו הלילה שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע סמוך לג׳נין הלילה, בפעילות התקפית של לוחמי הימ״מ בכפר קוד שבחטיבת מנשה, פעלו הלוחמים בהכוונת השב״כ ובסיוע כוחות צה״ל, לסיכול חוליית טרור אשר שתכננה לבצע פיגוע ולקחה חלק בהתארגנות הטרור במחנה ג׳נין". "במהלך הפעילות, זיהו הלוחמים את חוליית המחבלים יוצאים ממערה, צלפי היחידה בצעו ירי מדוייק, וחיסלו את שלושתם. זמן קצר לאחר מכן, בוצעה תקיפה אווירית ע״י חיל האוויר על מנת לפגוע במערה ממנה יצא במטרה לפגוע בתשתית הטרור".

תגיות: ג'נין, חיל האוויר, ימ"מ