שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לחיסול חוליית המחבלים בג'נין הלילה (בין שני לשלישי): "הנחיתי את צה"ל לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, מהיבשה וגם מהאוויר. כל ניסיון לשקם את תשתיות הטרור יענה ביד קשה".

דבריו המלאים: "מברך את צה"ל, השב"כ והימ"מ על על הפעולה המוצלחת שסיכלה איום פיגוע חמור. כל ניסיון של ארגוני הטרור לשקם את תשתיות הטרור ביו"ש שסיכלנו והרסנו במחנות הטרור בצפון השומרון ייענה ביד קשה. התקיפה מן האוויר באה לסכל מערה שנחשפה וכהשלמה לפעולה הקרקעית.

"הנחיתי את צה"ל לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, מהיבשה וגם מהאוויר, כדי לחסל את איומי הטרור ביו"ש ואת המחבלים. כוחות צה"ל בהובלת פיקוד המרכז ימשיכו לשהות במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור א-שאמס כדי למנוע טרור ופיגועים. כל מי שיסייע לטרור ויתן לו חסות וסיוע -יטופל במודל מחנה הטרור ג׳נין".

כזכור חוליית מחבלים חוסלה הלילה בג'נין. לוחמי הימ"מ חיסלו את החולייה שכללה שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע סמוך לג׳נין. במקביל צה"ל בהכוונת שב"כ חיל האוויר תקף מחבלים מהאוויר את המקום בו הסתתרו המחבלים.

האירוע התרחש הלילה בעקבות בתום מעקב מודיעיני ופיסי אחרי המחבלים שתכננו לעשות פיגוע באזור ג'נין ומחוץ לו. לוחמי ימ"מ פעלו בכפר קוד שבחטיבת מנשה, הלוחמים זיהו את חוליית המחבלים יוצאת מהמערה, צלפי היחידה חיסלו את שלושתם. זמן קצר לאחר מכן, בוצעה תקיפה אווירית ע״י חיל האוויר על מנת לפגוע במערה ממנה יצא במטרה לפגוע בתשתית הטרור.