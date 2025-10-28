בערב שמחת תורה, יום השבתם של החטופים החיים לישראל לפני כשבועיים, תפסו כוחות צה"ל חוליית מחבלי חמאס שחצתה את הקו הצהוב באזור שכונת שג'אעיה. המחבלים הגיעו עד למרחק של קילומטר אחד בלבד מגדר הגבול מול נחל עוז, ונעצרו על ידי כוחות מחטיבת המילואים 11 לאחר שכטב"ם צה"לי זיהה אותם ועקב אחריהם.
פרסום ראשון אצל @efitriger ביומן הבוקר:
תקרית חריגה שלא נחשפה עד כה: ביום השבת החטופים החיים לישראל – צה״ל תפס חוליית מחבלי חמאס שחצו את הקו הצהוב; בחקירתם – המחבלים הובילו את הכוחות למסגד ששימש מפקדת חמאס עם אמל״ח רב
הפרטים המלאים >>
האירוע קרה בערב שמחת תורה, יום השבתם של… pic.twitter.com/G9dbxAWTKJ
— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) October 28, 2025
על פי החשיפה של עיתונאי גל"צ, דורון קדוש, בחקירתם הראשונית בשטח, הובילו המחבלים את הכוחות למסגד ששימש מפקדה ומתחם אימונים של חמאס, ובו הוטמן אמל"ח רב – מטענים רבי עוצמה, טילי RPG וחומרים מודיעיניים. בנוסף, נתפס במקום דגם של קיבוץ בעוטף עזה, ששימש ככל הנראה לתכנון פעולות טרור נגד ישראל.
על פי גורמים ביטחוניים, המסגד שימש כמפקדת גדוד שג'אעיה של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שנעצרו הועברו לחקירה בישראל. בצה"ל טרם פרסמו את פרטי התקרית, מסיבות שעדיין אינן ידועות.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
סתם אחד
מה זה נמנעו מסיבות שאינן ברורות ? למה צריך ליידע הכל על הכל ? אר להתגבר על תחושת המציצנות ולא יקרה כלום אם לא ייחשף כל מה שאנחנו יודעים08:41 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי כמוך
למה הם עדיין לא על עמוד התליה???08:48 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי כמוך
למה הם עדיין לא על עמוד התליה???08:48 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סתם אחד
מה זה נמנעו מסיבות שאינן ברורות ? למה צריך ליידע הכל על הכל ? אר להתגבר על תחושת המציצנות ולא יקרה כלום אם לא ייחשף כל מה שאנחנו יודעים08:41 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר