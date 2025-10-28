במהלך יום השבת החטופים החיים לישראל, עצר צה"ל חוליית חמאס שחצתה את הקו הצהוב באזור שג'אעיה. בחקירתם נחשפה מפקדת טרור במסגד ובה אמל"ח רב וחומרים מודיעיניים

בערב שמחת תורה, יום השבתם של החטופים החיים לישראל לפני כשבועיים, תפסו כוחות צה"ל חוליית מחבלי חמאס שחצתה את הקו הצהוב באזור שכונת שג'אעיה. המחבלים הגיעו עד למרחק של קילומטר אחד בלבד מגדר הגבול מול נחל עוז, ונעצרו על ידי כוחות מחטיבת המילואים 11 לאחר שכטב"ם צה"לי זיהה אותם ועקב אחריהם.

פרסום ראשון אצל @efitriger ביומן הבוקר: תקרית חריגה שלא נחשפה עד כה: ביום השבת החטופים החיים לישראל – צה״ל תפס חוליית מחבלי חמאס שחצו את הקו הצהוב; בחקירתם – המחבלים הובילו את הכוחות למסגד ששימש מפקדת חמאס עם אמל״ח רב הפרטים המלאים >>

על פי החשיפה של עיתונאי גל"צ, דורון קדוש, בחקירתם הראשונית בשטח, הובילו המחבלים את הכוחות למסגד ששימש מפקדה ומתחם אימונים של חמאס, ובו הוטמן אמל"ח רב – מטענים רבי עוצמה, טילי RPG וחומרים מודיעיניים. בנוסף, נתפס במקום דגם של קיבוץ בעוטף עזה, ששימש ככל הנראה לתכנון פעולות טרור נגד ישראל.

על פי גורמים ביטחוניים, המסגד שימש כמפקדת גדוד שג'אעיה של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שנעצרו הועברו לחקירה בישראל. בצה"ל טרם פרסמו את פרטי התקרית, מסיבות שעדיין אינן ידועות.