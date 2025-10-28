בערב שמחת תורה, יום השבתם של החטופים החיים לישראל לפני כשבועיים, תפסו כוחות צה"ל חוליית מחבלי חמאס שחצתה את הקו הצהוב באזור שכונת שג'אעיה. המחבלים הגיעו עד למרחק של קילומטר אחד בלבד מגדר הגבול מול נחל עוז, ונעצרו על ידי כוחות מחטיבת המילואים 11 לאחר שכטב"ם צה"לי זיהה אותם ועקב אחריהם.

על פי החשיפה של עיתונאי גל"צ, דורון קדוש, בחקירתם הראשונית בשטח, הובילו המחבלים את הכוחות למסגד ששימש מפקדה ומתחם אימונים של חמאס, ובו הוטמן אמל"ח רב – מטענים רבי עוצמה, טילי RPG וחומרים מודיעיניים. בנוסף, נתפס במקום דגם של קיבוץ בעוטף עזה, ששימש ככל הנראה לתכנון פעולות טרור נגד ישראל.

על פי גורמים ביטחוניים, המסגד שימש כמפקדת גדוד שג'אעיה של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שנעצרו הועברו לחקירה בישראל. בצה"ל טרם פרסמו את פרטי התקרית, מסיבות שעדיין אינן ידועות.