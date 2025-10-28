שוטרי מחוז ש"י ולוחמי הצנחנים בחטיבת יהודה איתרו הלילה (בין שני לשלישי) מחרטות נשקים ועצרו חשודים בהסתה לטרור בחברון ובדורא
האירוע התרחש בפעילות גדוד 202 חברון למעצר חשודים וסיכול טרור בעקבות הכוונה מודיעינית של פיקוד המרכז ומחוז ש״י. במהלך המבצע, איתרו הכוחות שתי מחרטות שישמשו לייצור אמצעי לחימה.
בכפר דורא נעצרו שני חשודים מרכזיים בהסתה לטרור ברשתות החברתיות, אשר עודדו ביצוע פיגועים נגד אזרחים ישראלים. כחלק מהמעצרים, נתפסו טלפונים ניידים ששימשו את החשודים לפרסום התכנים המסיתים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת חברון במרחב יהודה במחוז ש״י.
2 תגובות
0 דיונים
יוסי כינור
שתי07:24 28.10.2025
שמעון בן ישי
מדובר בכרסומת ולא במחרטה יש הבדל מהותי בין השניים.07:32 28.10.2025
