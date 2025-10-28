בכושר שיא: אבדיה הוביל את פורטלנד לניצחון גדול על הלייקרס

יוסי כהן מודיע רשמית כי לא יתמודד בבחירות הקרובות

תשוש, עם מקל ועטוף בשמיכה: כך נראה סינוואר בימיו האחרונים

מעט מידי מאוחר מידי? חמאס מנסה לחמוק מהדד-ליין של טראמפ

הרב יובל שרלו: כך צריך להגיב לרב יצחק יוסף

19:34

הבן של ברגותי דורש מטראמפ: "שחרר את אבא, הוא שותף לשלום"