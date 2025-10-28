חוליית מחבלים חוסלה בג'נין בפעילות משותפת של ימ"מ צה"ל ושב"כ. לוחמי הימ"מ חיסלו את החולייה שכללה שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע סמוך לג׳נין

חוליית מחבלים חוסלה הלילה (בין שני לשלישי) בג'נין. לוחמי הימ"מ חיסלו את החולייה שכללה שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע סמוך לג׳נין. במקביל צה"ל בהכוונת שב"כ חיל האוויר תקף מחבלים מהאוויר את המקום בו הסתתרו המחבלים.

האירוע התרחש הלילה בעקבות בתום מעקב מודיעיני ופיסי אחרי המחבלים שתכננו לעשות פיגוע באזור ג'נין ומחוץ לו. לוחמי ימ"מ פעלו בכפר קוד שבחטיבת מנשה, הלוחמים זיהו את חוליית המחבלים יוצאת מהמערה, צלפי היחידה חיסלו את שלושתם. זמן קצר לאחר מכן, בוצעה תקיפה אווירית ע״י חיל האוויר על מנת לפגוע במערה ממנה יצא במטרה לפגוע בתשתית הטרור.