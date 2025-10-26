בסמטאות שוק הכרמל מסתתרת לה פנינה קולינרית עם אווירה ואוכל מדהימים, מנות טריות ואיכותיות ועכשיו היא הטבה שווה לארוחות צהריים. הכירו את 'הולה הולה'

בסמטאות שוק הכרמל בתל אביב, מסתתרת לה פנינה קולינרית חלבית וכשרה, מסעדת 'הולה הולה'.

ראשית נתחיל מהעיצוב המהמם של המסעדה, הניגודיות בין סמטאות בשוק החשוכות, לעיצוב המרהיב ביופיו והמואר של המסעדה, משדר אווירה אריסטוקרטית וכיפית.

המסעדה נפתחת כבר בשעה 12 בצהריים, כך שתוכלו להנות מארוחת צהריים חלבית ודגים טעימה ועשירה. ובין השעות 12:00 ל-19:00, יש 15% הנחה על כל התפריט, ו- 1 ‏+ 1 על אלכוהול באותן השעות.

השף שקד פחימה שם דגש על מנות טריות ואיכותיות, והטעם? הכי טעים שתאכלו.

המסעדה מתחילה את חווית הארוחה עם פתיחים קלילים כמו עלי גפן על מצע קרם פרש, זיתים צבעוניים ושקדים קלויים. במנות הראשונות תמצאו את הבוראטה של שקד המפורסמת עם עגבניות שרי, בצל סגול ובלסמי מצומצם, לצד סלט "הולה הולה" עם ירקות שוק טריים וגבינת פטה.

חובבי המנות החמות יוכלו ליהנות מאסאדו של בטטה לוהטת על קרם פרש, פיש אנד צ'יפס מנתחי דג קוד בטמפורה, וכרובית פונדו עם גבינת פרמז'ן. למי שמחפש טעמים ים תיכוניים, יש את הלחמעגון דגים עם בצל מקורמל וסיגר דגים עם יוגורט עמבה.

מנות השף כוללות פסטה שמנת וכמהין עם פטריות פורטובלו, פסטה ברוטב עגבניות טריות, שום, עשבי תיבול ושמן זית, וטורטליני גבינות בשמנת כמהין. בתפריט הדגים תמצאו דג מוסר ים על פירה כמהין, פילה דניס על קרם תפוחי אדמה, ופילה סלמון לצד ירוקים.

תפריט הפיצות מציע את הקלאסית עם רוטב נפוליטני ובזיליקום, החריפה עם תערובת פלפלים חריפים, המתקתקה עם סוכריות שרי, והלבנה עם רוטב שמנת כמהין וגבינות משובחות.

בגזרת הקינוחים אל תוותרו על הקרם ברולה עם שיערות הקדאיף מצופות בפיסטוק. ביס קריספי וטעים במיוחד.

סיפורו של שקד פחימה מתחיל בילדות במשפחה קשת יום ממוצא מרוקאי-אוקראיני, שם שילב עבודה בחנות ירקות כדי לממן קריירה ספורטיבית מבטיחה – כשהיה חבר בנבחרת ישראל בהתעמלות קרקע לצד ארטיום דולגופיאט, ושיחק בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב.

לאחר שהחמיץ הזדמנות פז במבחנים לבאיירן מינכן, מצא את דרכו לישיבה. בהמשך, דרך עבודה מזדמנת בפיצרייה, גילה במקרה את אהבתו לבישול והחליט ללמוד בבית הספר תדמור. מפגש גורלי עם השף אביב משה הוביל אותו למסעדת מסה היוקרתית, ומשם התפתח לניהול מטבחים גדולים ונחשבים.

כדי להשיג מקום במעדה, תצטרכו להזמין אותו שלושה שבועות לפני. המסעדה בכשרות רבנות. בתאבון.