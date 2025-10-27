ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע הערב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות והוא דוחה את כניסתו לפוליטיקה: "נראה לגבי ההמשך". בנוסף, התבטא בעניין החטופים

יוסי כהן מוותר: אחרי שכבר נערכו לא מעט סקרים בכיכובו ולא מעט מפלגות ורשימות נבנו בשמו, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע הערב בקולו כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות.

בכנס "שורת הדין" שנערך בניו יורק אמר כהן הערב: ״אני לא רץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות. נראה מה יהיה בהמשך״. כך דיווחה דפנה ליאל.

עוד ציין ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן: ״אני מעריך שיש לפחות שבעה חטופים חללים נוספים שחמאס יודע היכן הם נמצאים, ויכולים לאתר ולהחזיר אותם אלינו. לגבי היתר אינני בטוח״.

