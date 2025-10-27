בתיעוד בלעדי של "כאן חדשות" נראה מנהיג חמאס יחיא סינוואר כשהוא בורח ממחבוא למחבוא, מלווה בשני אנשים בלבד ועטוף בשמיכה, בזמן שצה"ל מתקדם בלב רצועת עזה

בתיעוד שפרסם הערב (שני) איתי בלומנטל ב"כאן חדשות" נחשף תיעוד נדיר של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, שנראה רחוק מהדמות המוכרת של ראש הארגון בעזה – האיש שנשא באחריות לאירועי השבעה באוקטובר.

בתיעוד נראה סינוואר כשהוא מלווה בשני אנשים בלבד, לבוש בבגדים בלויים ועטוף בשמיכה, בעודו נע ממקום מסתור אחד לאחר, בניסיון להימלט מהכוחות שפועלים בשטח.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2025 10 27 At 20.54.23

הסרטון מתפרסם על רקע התקדמות כוחות צה"ל בתמרון הקרקעי ברצועה והשתלטותם על אזורים נוספים. על פי הערכות, לא חלף זמן רב לאחר הצילום – עד שסינוואר איבד את שליטתו ברצועת עזה, כמעט שנה לאחר מתקפת הטרור הרצחנית.