הנגד ארי רוזנפלד, שעמד במרכז פרשת המסמכים המסווגים, מדבר לראשונה ב"כאן 11" ומשחזר את האירועים שהובילו למעצרו: "רציתי להתריע על מידע שלא הגיע לראש הממשלה"

לראשונה מאז שנעצר והוצג כמחולל פרשת המסמכים המסווגים, מדבר נגד המילואים באמ"ן ארי רוזנפלד (הנגד א׳) – האיש שבמרכז אחת הפרשות הנפיצות והרגישות במערכת הביטחון, שהובילה מאוחר יותר גם ל"קטרגייט".

במסגרת ליווי בלעדי של כתבת "כאן חדשות" שלי טפיירו, רוזנפלד מתייצב לראשונה מול המצלמה, אחרי חודשים ארוכים במעצר ובחקירות, ומשחזר את הסיבה שבגללה העביר שלושה מסמכים מסווגים לידי אלי פלדשטיין, דובר לשכת ראש הממשלה לתקשורת הזרה דאז. בסרט מתאר רוזנפלד את המפגשים הסודיים עם פלדשטיין בקרייה, ומה ידע ראש הממשלה?

לדבריו, מטרתו הייתה להתריע בפני ראש הממשלה על מידע ביטחוני קריטי שלא הגיע אליו מהדרג הצבאי. הוא מתאר כיצד החוקרים ניסו, לדבריו, להוציא ממנו הודאה על הדלפה שיטתית מיחידת 8200 ללשכת ראש הממשלה, כדי להפליל את נתניהו: "הם רצו להוכיח שראש הממשלה מעורב כדי להביא להדחה".

רוזנפלד מתאר את ימי המעצר הארוכים ותחושת הייאוש שעבר: "הרגשתי שכורכים לי חבל סביב הצוואר, שזה יהיה יותר נוח למערכת אם פשוט איעלם".

בסרט הוא נחשף גם ברגעים אישיים ומודה כי שגה: "הייתי צריך לפעול אחרת. טעיתי".

"הנגד א׳" – סרטה של שלי טפיירו

מוצ״ש אחרי המהדורה | כאן 11 ובכאן בוקס