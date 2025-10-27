צה"ל תקף מהאוויר במרחב אל-ביד שבדרום לבנון וחיסל שני מחבלים של חיזבאללה, בהם פעיל מגדוד "כוח רדואן". בצבא מדגישים: נמשיך להסיר כל איום על ישראל

בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקף וחיסל צה"ל מוקדם יותר היום (שני) את המחבל חסין אבראהים סאלימן, מגדוד "כוח רדואן" של ארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל-ביד שבדרום לבנון.

בתקיפה חוסל גם מחבל נוסף מארגון חיזבאללה – חסאן אברהים סאלימן.

על פי הודעת צה"ל, שני המחבלים עסקו בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל, וחוסלו בזמן שפעלו לשיקום תשתיות טרור. בצה"ל ציינו כי פעולותיהם של המחבלים היוו איום על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, והפרו את ההבנות בין ישראל ללבנון.

בצה"ל הדגישו כי "הצבא ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".