רמטכ״ל לפורום המפקדים הלוחמים בצה"ל במסגרת כנס ״מישירים מבט״: "נישיר מבט אל מול המחדלים ובמקביל נישיר מבט גם אל העתיד ואל חובתינו לבצר את בטחונה של מדינת ישראל״.

הרמטכ״ל לפורום המפקדים הלוחמים בצה"ל במסגרת כנס ״מישירים מבט״: ״אנו מתכנסים היום לאחר שנתיים, בהגיענו לצומת משמעותית בלחימה. מתוך הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר הגענו להישגים עצומים ורב-זירתיים… נישיר מבט אל מול המחדלים ובמקביל נישיר מבט גם אל העתיד ואל חובתינו לבצר את בטחונה של מדינת ישראל״.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ב׳) כנס מבצעי בהשתתפות פורום המפקדים המבצעי מדרגת סגן-אלוף ומעלה.

הפורום מהווה יריית פתיחה לתהליך הלמידה המטכ״לי לצד תהליך חיזוק השגרה והיסודות – תהליכים אליהם צה"ל פוסע לקראת שנת 2026. בשבוע הבא יתקיים פורום דומה למפקדי המילואים.

במהלך הפורום הוצגו סקירות מודיעיניות ומבצעיות, בוצע שיח ייעודי עם המג"דים ומקביליהם, נסקרה פעילות צה"ל במבצע "עם כלביא" וסוכמה פעילות פיקוד הדרום בשנתיים האחרונות על ידי מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים. כמו כן, התקיימה שיחה של שר הביטחון, ישראל כ״ץ ופאנל בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות: אלמנתו של החלל טל חיימי, אלה חיימי, אביו של החלל דניאל פרץ, הרב דורון פרץ, שורדת השבי אמילי דמארי ושורדת השבי לירי אלבג.

"אתם דור הניצחון ודור הפיכחון"

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: "אתם הפורום החשוב ביותר בצה״ל, דור הניצחון וגם דור הפיכחון. פיקדתם על צה"ל באחת התקופות הכי מורכבות ומאתגרות בהיסטוריה של מדינת ישראל, והבאתם להישגים אדירים.

צה"ל מסתכל לעתיד כשהעבר על כתפיו. הפקת הלקחים והלמידה מהוות את חובותינו הערכית והמקצועית ונעשה זאת באומץ ונחישות.

עלינו לחזק עתה את היסודות והשגרות, לטפל באנשים ובמשפחותיהם ולהיערך לאתגרים הבאים שקיימים בכל הגזרות. המלחמה עוד לא תמה – עלינו להשלים את משימתינו הקדושה להחזרת החללים החטופים הביתה ולהמשיך את המערכה כנגד חמאס.

"אני גאה בכם"

צה"ל הוא צבא ההגנה של מדינת ישראל. ניצחון לצד משימת ההגנה בכל הגזרות ימשיכו להוות את המצפן שלנו. צה״ל יהיה תמיד ערוך למלחמה.

פגשנו כאן היום שורדי שבי ומשפחות שכולות. דבריהם מעוררים בנו חשבון נפש אך לצד זאת, הם מחזקים אותנו וממלאים אותנו במשמעות. מתוך עוצמה, מתוך אמונה בצדקת דרכנו, מתוך אחריות עליונה ומתוך ענווה – נעמוד על המשמר ונפעל בעוצמה.

אני גאה בכם על העשייה ובטוח ביכולותינו להמשיך ולצעוד קדימה".