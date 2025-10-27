בישיבת 'הר עציון' מבהירים מדוע ראשי הישיבה בחרו לא להתייחס למתקפה החריפה של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות.
במכתב שפרסמו לתלמידי ובוגרי הישיבה, נכתב, בין היתר: "נחשפנו אמש לדברים קשים שנאמרו נגד ראש ישיבת אורות שאול, בוגרנו, אהובנו ויקירנו הרב תמיר גרנות".
"לשאלת רבים מדוע אין אנו מגיבים לדברים, אנו מבקשים להבהיר כי דרכנו החינוכית אינה בהשמעת דברי ביקורת חדשים לבקרים על הדברים הנאמרים ונשמעים בתקשורת. דרכנו בחינוך מעמיק בתוככי בית המדרש, בתורה הנלמדת בו, בשיעורים הנאמרים בו ובשיחות הנאמרות דרך קבע בבית המדרש".
"אנחנו מחנכים את תלמידינו בדרך של לימוד יסודי, ומשתדלים לבנות איתם עולם רוחני ותורני, שמעצב את שאיפת הקודש להיות בני תורה, המנעימים זה לזה בהלכה ובדרך ארץ. בית המדרש, לדרכה של הישיבה, הוא מקום שמגדלים בו תורה ותפילה. התורה היא תורה שיש עימה חסד ונשיאה בעול עם הציבור באתגרים הרבים העומדים לפני מדינת ישראל ועם ישראל, בעת הזאת ובכל עת".
על המכתב חתמו ראשי הישיבה: הרב ברוך גיגי, הרב משה ליכטנשטיין והרב יעקב מדן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים