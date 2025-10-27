בנו של מרואן ברגותי, שנידון לחמישה מאסרי עולם על רצח ישראלים, קרא לטראמפ ללחוץ על ישראל לשחררו. לדבריו, אביו הוא "שותף לשלום" שיכול להחיות את פתרון שתי המדינות.

עראב ברגותי, בנו של המחבל ומנהיג הזרוע הצבאית של הפת"ח, מרואן ברגותי, שנידון לחמישה מאסרי עולם מצטברים על מעורבותו ברצח ישראלים בזמן האינתיפאדה השנייה, פנה לנשיא דונלד טראמפ בדרישה ללחוץ על ישראל לשחררו. לדבריו, שחרור אביו עשוי "להחיות את פתרון שתי המדינות" ולהחזיר את התקווה להסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים.

בראיון שהעניק מרמאללה, קרא עראב ברגותי לטראמפ "לנצל את ההזדמנות שנוצרה בעקבות הפסקת האש בעזה" ולפעול לשחרור אביו.

"הוא אדם בעל ניסיון, שיכול לאחד את העם הפלסטיני," אמר.

"שחרורו יהיה הוכחה שהקהילה הבינלאומית באמת רצינית לגבי תמיכה בפתרון שתי המדינות."

לדבריו, אביו הוא "שותף אמיתי לשלום" ויכול לשמש גשר בין הפלגים הפלסטיניים.

עוד באותו נושא עוד חטוף בדרך: חמאס צפוי להחזיר גופה נוספת לישראל 18:49 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

זו אינה הפעם הראשונה שמשפחת ברגותי פונה לטראמפ. מוקדם יותר החודש, אשתו של מרואן, פדווה ברגותי, קראה גם היא לנשיא לשעבר להתערב לטובת שחרורו.

בדברים שאמר טראמפ ב־15 באוקטובר למגזין Time, הוא אישר כי הוא "שוקל החלטה בנושא", אך נמנע מלנקוב בלוחות זמנים או בפרטים נוספים. משפחת ברגותי הביעה תקווה שדבריו מהווים סימן חיובי למעורבות אמריקנית עתידית.