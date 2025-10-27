הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה וראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה, התייחס היום (שני) בחריפות לדבריו של הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף נגד ראש ישיבת "אורות שאול", הרב תמיר גרנות, ואמר כי הוא מחכה לרגע שהציבור החרדי באמת יחרים את הציונות הדתית.
לדברי הרב עופרן: "אפשר וראוי לתבוע את עלבונו האישי של הרב תמיר גרנות על הדברים המכוערים שהוטחו בו, אבל זה יהיה פספוס עמוק של מה שנאמר כאן. עבור הרב יצחק יוסף, הרב תמיר הוא רק דוגמה, דוגמה ליחס הראוי בעיניו לרוב המכריע של היהודים בישראל, שחושבים שגם חרדים צריכים להתגייס".
עוד כתב הרב עופרן: "כשהרב יוסף קורא לרב תמיר 'אפיקורס', הוא מתכוון לומר שבעיניו אפילו הוא – שומר מצוות, ראש ישיבה ואב שכול – נחשב ל'כופר' שראוי לנידוי והוקעה, בעוון אי שיתוף פעולה עם ההשתמטות החרדית. אם הרב תמיר הצדיק הוא אפיקורס, אז באמת שכולנו כופרים".
בהמשך הוסיף: "ואני, שקיצוני הרבה יותר מהרב תמיר בסוגיה הזו, ראוי בעיני הרב יוסף לנידוי וחרם שכזה. רק מתחנן – בבקשה, תנדו אותנו כבר! תוקיעו עד הסוף! אבל לא נידוי רכרוכי של לא לצרף למניין, אלא נידוי וחרם כפי שבאמת כותב הרמב"ם – כזה שלא נהנים ממנו ולא עושים איתו עסק".
הרב עופרן חתם את דבריו בביקורת חריפה על הצביעות כלפי הציבור הכללי: "נראה אותו ואת שומעי לקחו נאמנים לשיטתם – מוותרים על כספי משלם המסים האפיקורוס, על הגנת צבא האפיקורסים, על האוצרות, המשאבים והמנעמים. חכמה קטנה ועלובה להכריז 'לא מצרף למניין'. נראה אותם נודרים מאיתנו הנאה. הלוואי".
פירומן
לא צריך לשפוך שמן למדורה19:08 27.10.2025
אזרח פשוט
המזרחיסטים הדפוקים קידשו את השכול ושחכו מהי היהדות19:06 27.10.2025
יו
כל מילה. הגיע הזמן שמי שלא של ישראל יעזוב את הקערה שהוא לא מכניס בה כלום19:11 27.10.2025
חיים
עם כל הערכה והכבוד ,לרב גרנות והרבה פחות לרב עופרן, גדולי ישראל, שאינכם מגיעים לאבק ציפורנם, זעקו, אל תגעו במשיחי, קרי, אל תפגעו בלומדי התורה. מי שלא לומד, ונהיה בטוחים,...
דוד
הערה מיותרת כבוד הרב. הנח לו לרב תמיר19:20 27.10.2025
מאיר הספרדי
אני מבין הטיב את דברי הרב, יש פה התנשאות. מי שם אותו לקבוע מי אפיקןרוס. איפה הדיון ההלכתי הענייני. לכןאני מתפלא על כל הרבנים ששותקים. צריך לסתום...
חיים
דוד
הערה מיותרת כבוד הרב. הנח לו לרב תמיר19:20 27.10.2025
יו
כל מילה. הגיע הזמן שמי שלא של ישראל יעזוב את הקערה שהוא לא מכניס בה כלום19:11 27.10.2025
פירומן
לא צריך לשפוך שמן למדורה19:08 27.10.2025
