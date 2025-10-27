הרב אילעאי עופרן מגיב לדבריו של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות: "אם הוא אפיקורס, כולנו כופרים. בבקשה, תנדו אותנו כבר"

הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה וראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה, התייחס היום (שני) בחריפות לדבריו של הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף נגד ראש ישיבת "אורות שאול", הרב תמיר גרנות, ואמר כי הוא מחכה לרגע שהציבור החרדי באמת יחרים את הציונות הדתית.

לדברי הרב עופרן: "אפשר וראוי לתבוע את עלבונו האישי של הרב תמיר גרנות על הדברים המכוערים שהוטחו בו, אבל זה יהיה פספוס עמוק של מה שנאמר כאן. עבור הרב יצחק יוסף, הרב תמיר הוא רק דוגמה, דוגמה ליחס הראוי בעיניו לרוב המכריע של היהודים בישראל, שחושבים שגם חרדים צריכים להתגייס".

עוד כתב הרב עופרן: "כשהרב יוסף קורא לרב תמיר 'אפיקורס', הוא מתכוון לומר שבעיניו אפילו הוא – שומר מצוות, ראש ישיבה ואב שכול – נחשב ל'כופר' שראוי לנידוי והוקעה, בעוון אי שיתוף פעולה עם ההשתמטות החרדית. אם הרב תמיר הצדיק הוא אפיקורס, אז באמת שכולנו כופרים".

בהמשך הוסיף: "ואני, שקיצוני הרבה יותר מהרב תמיר בסוגיה הזו, ראוי בעיני הרב יוסף לנידוי וחרם שכזה. רק מתחנן – בבקשה, תנדו אותנו כבר! תוקיעו עד הסוף! אבל לא נידוי רכרוכי של לא לצרף למניין, אלא נידוי וחרם כפי שבאמת כותב הרמב"ם – כזה שלא נהנים ממנו ולא עושים איתו עסק".

הרב עופרן חתם את דבריו בביקורת חריפה על הצביעות כלפי הציבור הכללי: "נראה אותו ואת שומעי לקחו נאמנים לשיטתם – מוותרים על כספי משלם המסים האפיקורוס, על הגנת צבא האפיקורסים, על האוצרות, המשאבים והמנעמים. חכמה קטנה ועלובה להכריז 'לא מצרף למניין'. נראה אותם נודרים מאיתנו הנאה. הלוואי".