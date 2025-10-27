מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל לעונה, עם זאת הגשם צפוי לרשת דווקא ביום בו הן תגענה לשיא.
יום שלישי: בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, ואף ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום מזרח הארץ.
