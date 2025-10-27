18:15

שר החינוך של הטאליבן הודיע: "לנשים אסור ללמוד, לנצח!"

18:14

מה הופך את פרגולות האלומיניום של יורוסטייל למובילות בשוק?

18:07

הגשם יגיע ביום הכי לא צפוי; תחזית מזג אוויר

17:14

צבי יחזקאלי בתחזית מבעיתה: "הם כבר עובדים על זה"

17:09

גבר או אישה? משפט דיבה סביב אשתו של מקרון מתחיל בצרפת

17:06

לראשונה: תמונות שטרם פורסמו מ"מרשעת 2"

16:47

מתקפה מבית על ליברמן ולפיד: "הלכו רחוק מדי"

16:35

אחרי השמועות: אחיו של עופר נחשון שופך אור על נסיבות מותו

16:32

מלך ירדן נגד תוכנית טראמפ: "אף אחד לא יעשה את זה"

16:04

סמוטריץ' שוב מבטיח: לא נאפשר שיקום בעזה כל עוד חמאס לא פורק

15:57

יותר מנתניהו: זה המנהיג בן ה-92 שנבחר לכהונה שמינית

15:44

ח"כ סוכות: "בריונות פולטית היא מיסודות המשטר הטוטליטארי"

15:43

קרעי: "במקום להיות עבד של ערוצי התעמולה כדאי ללמוד לקרוא"

15:33

חוזרים לשדרות: הפסטיבל מתחדש אחרי שנתיים הפסקה

15:15

הרצוג ונתניהו העניקו אות למצטייני השב"כ: זאת הרשימה

15:10

משתתף "ווארט": "מי שלא לומד צריך להתגייס" | צפו

14:58

פיצול בהפגנת החרדים: הפלג הירושלמי יחרים את העצרת

14:55

ליברמן: "החוק חייב להיות ברור: אם לא מתגייסים - לא מצביעים"

14:50

מירי מסיקה נגד חגיגות ההאלווין: "אנחנו יהודים, תחכו לפורים"

14:47

לפיד מצהיר: "נחוקק חוק שמי שלא מתגייס - לא מצביע"

