משך הסרט הוא 116 דקות, קצר משמעותית מהחלק הקודם שהפתיע צופים רבים עם 160 דקות.
צפו: תמונות שטרם פורסמו מתוך הסרט "מרשעת: חלק 2"
הסנסציה הקולנועית של השנה שעברה, העיבוד המצליח ביותר בהיסטוריה למחזמר, מגיעה לשיאה האפי בבימויו של ג'ון מ. צ'ו. בכיכובן של סינתיה אריבו (אלפבה, "המכשפה המרשעת מן המערב") ואריאנה גרנדה (גלינדה), לצד ג'ף גולדבלום כקוסם, מישל יאו כמאדאם מוריבל וג'ונתן ביילי כנסיך פיירו.
הסיפור ממשיך: אלפבה בגלות, נלחמת למען חיות עוץ וחושפת את שקריו של הקוסם. גלינדה, סמל הטוב, חיה בתהילה בעיר האזמרגד ומתכוננת לחתונה מפוארת – אך נרדפת מהריחוק מחברתה. ניסיונות פיוס נכשלים, המון זועם קם, והשתיירות מתאחדות בפעם האחרונה. עם שירים אהובים כמו No Good Deed וFor Good, ועוד שניים חדשים: No Place Like Home וThe Girl In The Bubble.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים