מפיק הסדרה "חברים" מייקל בורקוב הגיע יחד עם משלחת חברי בתי נבחרים מארה"ב לסיור בשומרון, ביוזמת AFJS – ידידי יהודה ושומרון בארה"ב והמועצה האזורית שומרון. יוסי דגן אמר להם בהר גריזים: "הריבונות היא הצד הצודק של ההיסטוריה". יגאל דילמוני מנכ"ל AFJS: "מחזקים את הברית בין ישראל לארה״ב״

מפיק הסדרה "חברים" בשומרון. צילום: רועי חדי

ביקור מרגש בשומרון. מפיק ותסריטאי הסדרה המפורסמת "חברים" – מייקל בורקוב, הגיע הבוקר יחד עם חברי בתי נבחרים במדינות בארה"ב לסיור שהחל בשומרון, בנימין והמשיך לאחר מכן לבקעת הירדן. זאת כחלק ממשלחת ה-VIP של ארגון AFJS – Friends of Judea and Samaria, בשיתוף המועצה האזורית שומרון ומשרד החוץ, במסגרת ביקור רשמי שמטרתו לחזק את הקשר בין ישראל לארצות הברית ולהעמיק את ההיכרות עם המציאות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן.

במהלך היום פתחה המשלחת את ביקורה בתצפית הלאומית 'המרפסת של המדינה' על שם הנשיא דונלד טראמפ בפדואל, שם צפו המשתתפים על כל מישור החוף, משם המשיכו לסיור ברחבי השומרון, במסגרתו ביקרו בהר גריזים, מצפה יוסף, ויקב טורא ברחלים, שילה הקדומה ובקעת הירדן.

בסיור נפגשו חברי המשלחת עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, ושמעו ממנו על ההתפתחות האזורית, הצמיחה ההתיישבותית והחיים באזורי יהודה ושומרון.

הביקור בראשות מינדי מקלאון, חברת קונגרס ממדינת ארקנסו, ובהשתתפות יו״ר הארגון AFJS מניו יורק, רפי ליזרוביץ, סנאטורים, חברי קונגרס, מחוקקים ונציגים בכירים ממדינות בארה״ב, לצד דמויות ציבוריות ותרבותיות מובילות. כולם פועלים לחיזוק התמיכה בישראל בזירה הפוליטית והציבורית האמריקאית.

יוסי דגן: "הצד הנכון של ההסטוריה"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר לחברי המשלחת: ״כל כך מרגש להיות איתכם, יחד כאן על ראש הר גריזים והר הברכה, מרכז ארץ התנ"ך, בישראל. כי אנחנו בצד השני של האוקיינוס. אבל יש לנו את אותו לב. ואז אנחנו באים לכאן לשורש התנ"ך, לשורש ההיסטוריה, לשורש הצדק. אם אנחנו מבינים את זה ואנחנו מבינים את זה יחד, אנחנו יכולים ללכת יחד לצד הנכון של ההיסטוריה, להביא ריבונות על יהודה ושומרון, ולעבוד יחד כדי לבנות עוד ועוד קהילות יהודיות כאן בארץ התנ"ך ולנצח יחד, רק יחד".

יגאל דילמוני, מנכ״ל ומייסד ארגון AFJS ויוזם המשלחת, אמר: “הביקור היום חלק מהמשך הפעילות שלנו לחיזוק הברית בין ישראל לארה״ב. לראות מחוקקים וסנאטורים אמריקאים עומדים בפעם הראשונה בהר גריזים ובשילה הקדומה, לב אחד עם עם ישראל, זו הוכחה לכוחה של האמת והחיבור לארץ התנ״ך. אנחנו נמשיך לפעול במשלחות והרצאות נוספות כדי לחשוף את השורשים העמוקים של יהודה ושומרון, ולהעמיק את ההבנה כי זהו לבה של ארץ ישראל.״

מפיק הסדרה "חברים" מייקל בורקוב: "התורה הופכת להיות מובנת"

מפיק הסדרה "חברים" מייקל בורקוב אמר מעל "תצפית יוסף" הצופה לקבר יוסף ולשכם: "להיות כאן זה פשוט מדהים אני קורא על המקום הזה כל שנה אנחנו קוראים למקום הזה בתורה רוב סיפורי התורה קרו ממש כאן ולפעמים קשה לדמיין את זה הסיפור על הר הברכה והר הקללה קשה לדמיין למה מתכוונים הר גריזים והר עיבל שני הרים שעומדים אחד מול השני איך זה יכול להיות? ופתאום הכל לגמרי מובן כאן התורה הופכת ללגמרי מובנת כשעומדים כאן, דבר שאי אפשר לדמיין אותו כשלא באים לכאן. וההזדמנות להיות כאן להיות מסוגלים לבוא לקבר יוסף שאני יודע שאנשים עושים את זה זה פשוט מדהים".

ג'ימס ספילן חבר קונגרס ניו המפשייר: "זה כבוד עבורי להיות כאן מניו המפשייר כדי לראות במו עיניי היכן התרחש כל כך הרבה. זו חוויה שונה לחלוטין ופוקחת עיניים להיות כאן, במיקום המיוחד הזה, עכשיו ולראות אותו מתאושש מזוועה כזו שהתרחשה בשבעה באוקטובר. אנחנו עומדים איתנים עם אנשי יהודה ושומרון כשהם משיבים לעצמם את אחיזתם ומבקשים להשיג את ריבונותם".

חברת הקונגרס מינדי מקאולאן: "זה מדהים להיות כאן בשומרון ולראות את הארץ, לראות איפה התרחש התנ"ך, ואני חושבת שזו פשוט תזכורת עד כמה חשוב שלישראל תהיה ריבונות על יהודה ושומרון, שזו ארץ התנ"ך והארץ וההיסטורית של העם היהודי."