בני גנץ תקף את יאיר לפיד ואביגדור ליברמן על יוזמתם לשלול את זכות ההצבעה ממי שלא משרתים בצה"ל, וטען כי מדובר בצעד לא חוקי שפוגע בעקרונות הדמוקרטיה והשוויון

יו"ר מפלגת 'כחול לבן', חבר הכנסת בני גנץ, יוצא נגד יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, בעקבות הצעותיהם לשלול את זכות ההצבעה ממי שאינם משרתים בצה"ל. לדבריו, מדובר בצעד לא חוקי שייפסל בבג"ץ.

גנץ כתב: "אלה שמבטיחים לכם שלילת זכות הצבעה ממשתמטים יודעים שזה לא חוקי, ולא יעבור מבחן בג"ץ. אפשר וצריך להטיל סנקציות אישיות, לשלול הטבות כלכליות, לא לאפשר יציאה מהארץ, אבל שלילת הזכות לבחור ולהיבחר היא צעד אחד רחוק מדי".

עוד הוסיף גנץ כי "להיאבק על הדמוקרטיה זה לא רק כשמתאים פוליטית", ורמז בכך כי יוזמות מסוג זה פוגעות בעיקרון הדמוקרטי הבסיסי של שוויון זכויות לכל אזרח.

חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת 'העבודה' כתב דברים דומים: "עם הזכות להצביע לא משחקים. ביחס לאף אזרח ולאף קבוצה. ‏לא מתפשרים על חוק הגיוס ועל השוויון בנטל. לא מתפשרים גם על מה שמובן מאליו בדמוקרטיה".