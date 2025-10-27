יו"ר מפלגת 'כחול לבן', חבר הכנסת בני גנץ, יוצא נגד יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, בעקבות הצעותיהם לשלול את זכות ההצבעה ממי שאינם משרתים בצה"ל. לדבריו, מדובר בצעד לא חוקי שייפסל בבג"ץ.
גנץ כתב: "אלה שמבטיחים לכם שלילת זכות הצבעה ממשתמטים יודעים שזה לא חוקי, ולא יעבור מבחן בג"ץ. אפשר וצריך להטיל סנקציות אישיות, לשלול הטבות כלכליות, לא לאפשר יציאה מהארץ, אבל שלילת הזכות לבחור ולהיבחר היא צעד אחד רחוק מדי".
עוד הוסיף גנץ כי "להיאבק על הדמוקרטיה זה לא רק כשמתאים פוליטית", ורמז בכך כי יוזמות מסוג זה פוגעות בעיקרון הדמוקרטי הבסיסי של שוויון זכויות לכל אזרח.
חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת 'העבודה' כתב דברים דומים: "עם הזכות להצביע לא משחקים. ביחס לאף אזרח ולאף קבוצה. לא מתפשרים על חוק הגיוס ועל השוויון בנטל. לא מתפשרים גם על מה שמובן מאליו בדמוקרטיה".
משה שיאון
דעתי שמי שאינו מוכן לעבוד אינו ראוי לסיוע כלכלי ואסור שאדם שאינו מוכן לשרת בצה"ל יהיה מוסמך לשלוח את חיילי צה"ל להילחם.17:19 27.10.2025
רפאל
גם ככה לפיד לא עובר את אחוז החסימה מדובר בבוקי שריקי17:05 27.10.2025
רימונים דהן
מי שפוגע בלומדים תורה משלם מחיר שלא יבחר לעולם צרכים להתביש וטוב שהראו את פרצופם האמתי ...
מי שפוגע בלומדים תורה משלם מחיר שלא יבחר לעולם צרכים להתביש וטוב שהראו את פרצופם האמתי עוכרי דת ודין תתבישוהמשך 16:57 27.10.2025
