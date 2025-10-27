מאות ליוו את שדרן הרדיו עופר נחשון, מזוהה עם רשת ג׳ והאירוויזיון, שנפטר בגיל 59. בני משפחתו ספדו לו: "אדם צנוע, טוב לב ואהוב על כולם"

מאות אנשים הגיעו היום (שני) לבית העלמין ירקון כדי ללוות למנוחות את עופר נחשון, מי שהיה במשך שנים מהקולות המזוהים ביותר עם רשת ג’ ועם שידורי המוזיקה הלועזית בישראל. נחשון היה מוכר גם כמי שהגיש את הניקוד הישראלי מטעם רשות השידור באירוויזיון במשך תקופה ארוכה.

בני משפחתו וחבריו סיפרו לאתר 'וואלה' בכאב על איש רדיו אהוב וצנוע. אחיו, זיו נחשון, אמר: "‏אחי יחסר לנו מאוד. אנחנו אוהבים אותו כל כך. הוא היה שדר רדיו מדהים. אנחנו עדיין לא יודעים ממה הוא מת. אומרים שהייתה לו בצקת בראש, אולי בגלל מכונת החמצן שאיתה ישן בלילה. למצוא אותו במיטה כשהוא לא בין החיים זה דבר קשה מאוד".

אחיו השני, גיא נחשון, הוסיף בדמעות: "כל החיים הסתכלתי עליו בהערצה. אני אתגעגע אליו מאוד".

אמו של עופר ספדה לו בלוויה: "‏הוא היה ילד מיוחד. כבר בגיל שנתיים שיחק עם רדיו ורצה להבין איך מדברים מתוך הקופסה. הוא עזר לאנשים, הרבה עלו לכותרות בזכותו. היה עניו וצנוע, והציל רבים מהתאבדות. הוא לא ריכל על אף אחד, לא רב עם אף אחד. עופר שלי, הוא היה האחרון שסגר את השאלטר של הערוץ הראשון. אבל לא נתנו לו מספיק כבוד בכאן. לא נתנו לו עוד תוכניות. אם לא הייתי אמא טובה, סליחה".