בראיון לתקשורת האירופית, יצא מלך ירדן עבדאללה השני נגד חלקים מתוכניתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להסדרת המצב ברצועת עזה. המלך הזהיר כי אף מדינה לא תסכים לקחת חלק בכוח בינלאומי שתפקידו "לאכוף שלום", והבהיר כי מדינות האזור אינן מוכנות לשאת באחריות צבאית ישירה בעזה. לדבריו, "אם מדובר בכוח אכיפת שלום – אף אחד לא ירצה לגעת בזה."

בראיון, הדגיש המלך עבדאללה את ההבדל לטענתו בין שמירת שלום לבין אכיפת שלום. לדבריו, בעוד שכוח לשמירת שלום אמור לספק סיוע ותמיכה לגורמים פלסטיניים בשטח, כוח שאוכף שלום נדרש לפעול צבאית – תרחיש שאין מדינה המעוניינת לקחת בו חלק.

"אם אנחנו מסתובבים בעזה חמושים ומבצעים סיורים – זו לא סיטואציה שאף מדינה תשמח להיות חלק ממנה," אמר. הוא הוסיף כי ירדן ומצרים מוכנות לאמן כוחות פלסטיניים לשמירת הסדר, אך תהליך זה "לוקח זמן ודורש אחריות מקומית אמיתית."

עמדתו של המלך מציבה מכשול משמעותי בפני יישום תוכנית טראמפ: היא מצמצמת את האפשרות לשיתוף פעולה אזורי בפריסה של כוח בינלאומי תחת מנדט אכיפה. ההצהרה גם מדגישה את הפערים בין הציפיות של ארצות הברית לבין המציאות המדינית והביטחונית במזרח התיכון.

דבריו של המלך מגיעים על רקע הדרישה בהסכם מחמאס להתפרק מתשתיות צבאיות וכל כלי נשק ואמצעי לחימה. תרחיש שכמעט בלתי אפשרי לראות מתממש ללא פעולות אכיפה צבאיות של הכוחות בשטח. דבריו של מלך ירדן מחלישים משמעותית את הסיכוי לפירוק חמאס במסגרת פעילות בינלאומית.