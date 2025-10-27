סמוטריץ':"המבחן האמיתי הוא ביישום. מדינת ישראל לא תאפשר שיקום של עזה כל עוד חמאס לא פורק לחלוטין – צבאית, שלטונית ומדינית"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שני) למצב ברצועת עזה ולהסכמי אברהם: "המבחן האמיתי הוא ביישום. מדינת ישראל לא תאפשר שיקום של עזה כל עוד חמאס לא פורק לחלוטין – צבאית, שלטונית ומדינית".

הדברים המלאים: "המלחמה הזו עדיין לא הסתיימה. נכון, יש הסכמים, יש ניסיונות לייצב את המצב, אבל מנקודת המבט שלנו – המבחן האמיתי הוא ביישום. מדינת ישראל לא תאפשר שיקום של עזה כל עוד חמאס לא פורק לחלוטין – צבאית, שלטונית ומדינית. לא נאפשר הקמת ישות טרור מחודשת תחת כותרת של ״שיקום הומניטרי״. פירוז אמיתי הוא תנאי יסוד לשיקום, וכל ניסיון לעקוף זאת נדחה על הסף. ביטחון אזרחי ישראל קודם לכל".

עוד באותו נושא סמוטריץ' ממשיך לשאת את שם הציונות הדתית לשווא | גיא עזרא 18:29 | גיא עזרא 14 1 😢

"המלחמה הזו לא הייתה רק מבחן צבאי – היא הייתה מבחן לאומי, חברתי וכלכלי. ומי שנשא על כתפיו את עיקר הנטל הוא מעמד הביניים הישראלי – במילואים, בעבודה, בעסקים, במשכנתאות ובנטל הכלכלי. הוא הביא לנו את הניצחון, ועכשיו הוא צריך להיות הראשון ליהנות מפירותיו".

סמוטריץ': "אנחנו מאמינים בשלום, אבל לא בכל מחיר"

"אנחנו נוריד מיסים על הכנסות מעבודה כדי לעודד יציאה לעבודה, להגדיל את הפריון, ולהקל על המשפחות העובדות שנושאות את המדינה הזו על הגב. במקביל, נעודד עלייה לישראל באמצעות הטבות מס דרמטיות. זו לא רק מדיניות כלכלית – זו אמירה לאומית. כל עולה שמגיע לכאן הוא שותף לבניין הארץ, למפעל הציוני. אנחנו רוצים לראות את העם היהודי חוזר הביתה – עם הון אנושי איכותי, עם הון כלכלי ועם אמונה בצדקת הדרך. זה יחזק את הכלכלה, את החברה, ואת רוח האומה".

"ומכאן – להסכמי אברהם. אנחנו מאמינים בשלום, אבל לא בכל מחיר. נרחיב את ההסכמים, נעמיק את שיתופי הפעולה, אך נתעקש על העיקרון הבסיסי: שלום תמורת שלום. שלום אמת שמבוסס על אמת, לא על שקר של הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידנו ואת קיומנו. אף אחד – ואני מדגיש, אף אחד – לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים ומצטרף להסכמי אברהם.

"תמיד הושטנו יד לשלום, ואנחנו ממשיכים לעשות זאת. אבל לא נסכים שאף מדינה בעולם תציב לנו תנאים של חלוקת הארץ, של ויתור על חבלי מולדת, של התכחשות למורשת ולשורשים שלנו. תקציב הביטחון. מערכת הביטחון של מדינת ישראל היא עמוד השדרה של קיומנו, אבל גם היא תידרש להתייעלות ולחזרה לתקציב סביר. כן, התקציב יישאר גבוה יותר מאשר לפני המלחמה, וזה טבעי, אבל הוא לא יכול להמשיך לגדול ללא גבול. ביטחון כלכלי הוא חלק בלתי נפרד מביטחון לאומי".