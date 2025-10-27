שר התקשורת הגיב לח"כ דן אילוז שתקף אותו לתגובות על כך שהוא משתתף בעצרת החרדים נגד הגיוס: "במקום להיות עבד של ערוצי התעמולה כדאי ללמוד לקרוא"

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב היום (שני) לפני זמן קצר לחבר סיעתו דן אילוז שתקף אותו לתגובות על כך שהוא משתתף בעצרת החרדים נגד הגיוס: "במקום להיות עבד של ערוצי התעמולה ושל קמפיין השנאה של ליברמן ולפיד – כדאי ללמוד לקרוא. ליכודניק אמיתי יודע לקרוא".

דבריו המלאים: "א. העצרת הזו היא מחאה מול מערכת המשפט, בג״צ והיועמ״שית המודחת, שמנסים בכל דרך להפיל את הממשלה, גם תוך סיכול הסכמות וחוק גיוס היסטורי החשוב לבטחון המדינה. ב. זו לא הפגנה אלא עצרת תפילה. ג. זה לא נגד הצבא או נגד הגיוס אלא מחאה נגד מערכת המשפט על מעצר בחורי ישיבות שתורתם אומנותם. אלו היו הוראת המדינה והחוק פקע ולא חודש בהוראת היועמשית לשעבר".

"ד. להיפך, העצרת מגיעה בגלל(!) שעוד לא עבר חוק גיוס. חוק גיוס היסטורי שצפוי לשלב חרדים בהמוניהם בצה״ל, שיכיר באלו ש״תורתם אומנותם״ מצד אחד ויגייס את כל היתר עד לשיעור הגיוס באוכלוסיה. מי שלא מאמין שזו מטרת חוק הגיוס ומשתתף בקמפיין ההסתה של ״חוק ההשתמטות״, הוא כנראה לא ליכודניק אמיתי".

קרעי: "לא מתקבל על הדעת שלומד תורה במדינת היהודים נעצר באמצע ״שבעה״ או באישון לילה"

ה. לא מתקבל על הדעת שלומד תורה במדינת היהודים נעצר באמצע ״שבעה״ או באישון לילה ״בעוון לימוד תורה״, בוודאי לא בגלל שהיועמ״שית החליטה להפיל את הממשלה. לליכודניק אמיתי יש עמוד שידרה, הוא גאה במורשת שלו ולא ממצמץ מול ערוצי התבהלה וקמפיין ההסתה של לפיד וליברמן כדי לגרוף כמה לייקים.

מוקדם יותר היום חבר הכנסת דן אילוז תקף הבוקר ברשת ה-X את החלטת חברי סיעתו – שר התקשורת שלמה קרעי וח”כ אביחי בוארון – להשתתף במחאה המכונה "עצרת המיליון" החרדית שבאה ברקע המעצר של בחורי ישיבה עריקים. לדבריו, "מצביעי הליכוד הם עמוד השדרה של הציבור המשרת – אלה ששולחים את ילדיהם לקרב ונושאים על גבם את ביטחון המדינה".

עוד הוסיף אילוז ותקף: "אלה האנשים שנשלחנו לייצג בכנסת. אסור לנו להתרפס מול אף גורם – לא מול לחץ בינלאומי, לא מול תקשורת עוינת, לא מול יועצים משפטיים, וגם לא מול שותפים קואליציוניים. עלינו להתעקש על דרכנו הציונית, לאומית וליברלית, ולא לחפש איך לתמוך בדרכם של אחרים".