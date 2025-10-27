בתגובה לזימונו לחקירה בפרשת שדה תימן מגיב ח"כ צבי סוכות וטוען לאכיפה בררנית: "לכולנו ברור שהזמנה לחקירה של ח"כ היא רק מטעמים פוליטיים"

פרשת שדה תימן: בתגובה לזימונו לחקירה בפרשת ההתפרצות לכלא שדה תימן, הגיב ח"כ צבי סוכות ואמר: "אכיפה בררנית היא רשע ופשע, בריונות פוליטית לא תרתיע אותי"

עוד באותו נושא אחרי שנה וחצי: צבי סוכות זומן לחקירה בפרשת שדה תימן 09:52 | חדשות סרוגים

הודעת ח"כ צבי סוכות בתגובה להזמנתו לחקירה:

"כמעט שנה וחצי עברו מהדלפת הקלטת המבושלת של עלילת האונס נגד לוחמי צה"ל בשדה תימן שגרמה לנזק בלתי הפיך למדינת ישראל. אף אחד לא נחקר ואף אחד לא ייחקר.

יותר משנה וחצי עברו מאז הציתה נעמה לזימי מדורה בנתיב תחבורה מהיר ולמרות בקשת המשטרה לחקור אותה היא כמובן לא נחקרה וככל הנראה גם לא תיחקר.

הבוקר פורסם כי פרקליט המדינה והיועמ"שית דחקו במשטרה לזמן אותי לחקירה בפרשת שדה תימן.

לכולם ברור שהזמנה לחקירה של חבר כנסת על אירוע שתועד מכל זווית אפשרית בחלוף יותר משנה לאחר האירוע ובלחץ היועמ"שית, נעשתה אך ורק מטעמים פוליטיים.

אכיפה בררנית היא רשע ופשע, ובריונות פוליטית היא מיסודות המשטר הטוטליטרי.

בריונות פוליטית לא תרתיע אותי, אמשיך לעמוד לימין לוחמי צה"ל בכל זמן ומקום שאדרש במסגרת החוק בתפקידי כחבר כנסת".