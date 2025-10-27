פסטיבל "בלוז בסינמטק" חוזר לשדרות אחרי שנתיים של הפסקה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, עם הופעות של אהוד בנאי, קרולינה וחיים אוליאל מארח את אבנר גדסי. כל הפרטים

לאחר שנתיים מאתגרות לעיר שדרות ולכל אזור הדרום בעקבות מלחמת חרבות ברזל, סינמטק שדרות מכריז על חזרתו המשמחת של פסטיבל "בלוז בסינמטק". הפסטיבל, שיתקיים בין 1 ל-3 בדצמבר 2025, יביא שלושה ימים של מוזיקה, נשמה, קולנוע וחוסן, תחת הכותרת "חוזרים לשדרות: מוסיקה, נשמה, קולנוע וחוסן". זהו אירוע שמחבר בין כאב להתמודדות, בין זעקה לתקווה – בדיוק כמו רוח הבלוז עצמה.

מוסיקת הבלוז, שנולדה בדרום ארצות הברית מתוך כאב, געגוע ועבודת כפיים, הפכה לשפה אוניברסלית של התמודדות. בשדרות, עיר דרומית שחוותה מציאות קשה אך שמרה על שמחת חיים, תרבות וקהילה, הבלוז מקבל משמעות מקומית עמוקה. "בלוז הוא לא רק מוזיקה; הוא דרך ביטוי. הוא זעקה וגם נחמה, עצב וגם שמחת חיים. בדיוק כמו שדרות – מקום שהופך קושי לחוסן ואת הקול האישי למקהלה קהילתית", אומר בני כהן, מנכ"ל סינמטק שדרות.

מה מחכה לכם בפסטיבל?

הפסטיבל יכלול מגוון פעילויות שיפעימו את לב העיר בקצב הבלוז העברי:

הופעות מרכזיות באולם הגדול: כוכבי הפסטיבל הם אהוד בנאי, קרולינה, וחיים אוליאל (בן העיר) שיארח את אבנר גדסי. מוזיקאים אלה, שבלב יצירתם זורם הדופק הבלוזי, יביאו הופעות מלאות נשמה.

במות אינטימיות בבית הקפה: מופעים בכניסה חופשית עם יוצרים כמו דויד פרץ, ירון בן-עמי, נויה סול, אדם בן אמיתי, איתמר בק, סער ליבן, ירדן ארז ועוד רבים.

קולנוע של בלוז: הקרנות סרטים בנושא הבלוז בסינמטק, כולל סרטים מוכרים ופופולריים לצד דוקומנטריים בבכורה היישר מהמיסיסיפי, במחירים מוזלים.

ג'אם סשן מקומי: בערב הסיום (יום שני), יתקיים בקפה "קולטורה" מפגש מוזיקאים פתוח בניהול אמנים מהעיר, בכניסה חופשית.

"הבלוז הוא שיר קינה שנולד ממצוקה וכאב"

אהוד בנאי: "עם קצת דמיון ומחשבה חופשית אני יכול לראות את הנגב כטקסס ואת שדרות כניו אורלינס. הבלוז הוא מעין שיר קינה שנולד ממצוקה וכאב אבל פותח אופק אחר, של תקווה ונחמה. הקטעים הראשונים שלמדתי לנגן היו בהשראת הבלוז. מעגל של שלושה אקורדים המתגלגל בלי סוף ומזמין להביא עליו סיפור. שדרות היא עיירה עם סיפור שלא נגמר. אני שמח להיות חלק מהפסטיבל הזה ביחד עם נושי פז."

קרולינה: "אחרי שנתיים מורכבות וכואבות שהסתובבתי עם הגיטרה לאורך ולרוחב העוטף ברקע הדי מלחמה, אני שמחה ואפילו מתרגשת לקחת חלק בפסטיבל שיתקיים בשדרות, מרגיש כמו חלק מהגשמה."

חיים אוליאל: "שדרות חוזרת למורשתה כעיר מוסיקלית חוצת סגנון ושפה והפעם פסטיבל הבלוז הישראלי שמקפל שמחה כאב וגעגוע."

לוח זמנים

מופע צהריים בכל יום: 14:00

הקרנות סרטים: החל מ-18:00

הופעות מרכזיות: 19:00

מופעי לילה אינטימיים בקפה: 23:00

פרטים נוספים

הפסטיבל יתקיים בתאריכים 1-3 בדצמבר 2025, בסינמטק שדרות. מידע נוסף זמין באתר סינמטק שדרות ובאירוע הפייסבוק.

הפסטיבל מסמל חזרה לחיים, לתרבות ולקהילה בשדרות – הזדמנות להצטרף לחגיגה של חוסן ויצירה. אל תפספסו!