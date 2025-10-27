אחרי עליית הסדרה "ווארט" במוצאי שבת האחרון, ביקורות רבות הופנו כלפיי רשת 13 וכלפיי המשתתפים. עכשיו מגיב אחד מהם ואומר: "אני התגייסתי". צפו

לקראת שידור הפרק הערב (שני) ברשת 13, משתתף הסדרה "ווארט" ישראל דויטש יוצא נגד הביקורת הציבורית על התוכנית – ומגיב ישירות לטענות על השתמטות מהגיוס. בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, דויטש, שבעצמו התגייס לצה"ל, מדגיש את המגוון הרחב של הציבור החרדי ומציג עמדה אישית נחרצת: "מי שלא לומד לפחות ארבע שעות ביום – צריך להתגייס".

צפו: ישראל דויטש מגיב לביקורת

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ישראל דויטש מגיב לביקורת (באדיבות רשת 13)

הסרטון מגיע על רקע סערה ציבורית שפרצה עם חזרתה של "ווארט" למסך במוצאי שבת האחרון. גולשים רבים תקפו את רשת 13 על שידור תוכנית המציגה צעירים חרדים שאינם משרתים בצבא – בזמנים של מלחמה. "איך נותנים במה למשתמטים בפריים טיים?" כתבה אחת הצופות, ואחרים כינו זאת "יריקה בפרצוף של הלוחמים" ו"נרמול השתמטות".

דויטש, שמופיע בעונה החדשה, פותח את הסרטון בהתייחסות ישירה לביקורות: "אני רואה את הביקורות שאומרים ברשתות על 'ווארט' ועל זה שהם לא מתגייסים. אני התגייסתי".

הוא ממשיך ומסביר כי הסדרה משקפת את המגוון של החברה החרדית: "כמו שאתם מבינים, בעצם מראים את הציבור החרדי על כל גווניו. יש חסידויות, יש אשכנזים, ספרדים. זה בסופו של דבר אוכלוסייה שלמה".

דויטש מציג את עמדתו האישית בנושא הגיוס: "אני באופן אישי חושב שמי שלא לומד לפחות ארבע שעות ביום – צריך להתגייס".

הוא מסיים בקריאה להבנה: "אבל תזכרו את הנושא הזה – שבסופו של דבר ציבור חרדי הוא ציבור גדול והוא מחולק להרבה הרבה הרבה סגנונות".

התגובה של דויטש מגיעה יממה בלבד לאחר פרסום הכתבה בחדשות סרוגים שחשפה את גל התגובות הזועמות ברשת. בין היתר נכתב שם: "בתקופת מלחמה – זה פשוט מביך", ו"רשת 13 מציגה מציאות מזויפת ומנרמלת השתמטות".

הפרק בהשתתפותו של דויטש ישודר הערב ברשת 13.