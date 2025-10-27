יו"ר ישראל ביתנו התייחס בפתח ישיבת הסיעה של ישראל ביתנו לעצרת החרדים נגד הגיוס: "אם לא מתגייסים – לא מצביעים"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של ישראל ביתנו לעצרת החרדים נגד הגיוס: ". ניסיון לחסל את הרעיון הציוני ולנסות להפוך את ישראל למדינת הלכה. אם לא מתגייסים – לא מצביעים".

דבריו המלאים: "צהרים טובים לכולם. מה שקורה בימים האחרונים בנושא הגיוס מסכן את עצם קיומנו. ניסיון לחסל את הרעיון הציוני ולנסות להפוך את ישראל למדינת הלכה. לצה"ל חסרים אלפי חיילים. הסד"כ של צה"ל לא שייך לפוליטיקה. בחמישי תתקיים עצרת שקוראים לה 'עצרת המיליון'. מה העצרת הזו תתרום לביטחונה של מדינת ישראל? שום תרומה".

"ראשי הממסד החרדי הורידו את כל המסכות. שמעתי את הרבנים אומרים ההשתלחויות והאיומים שלהם על הקואליציה הנוכחית והעתידית. האמירה המפורשת שהם מנתגדים לכל גיוס, גם למי שאינו לומד תורה. לא לחינם סגרו את פלוגת תומר החרדית. פשוט אין מי שיתגייס".

"עצרת המיליון ביום חמישי נגד הגיוס זאת הסתה פרועה של הממסד החרדי. זו עבירה חמורה על החוק. חוק עונשין מ 77 קובע שמי שמסית נגד גיוס לצה"ל בזמן מלחמה דינו עד 15 שנות מאסר. זה שאף אחד לא מתכוון ליישם את החוק – זה משהו אחר. אחדות סביב ערכים בסיסיים. שירות בצה"ל. מקס נורדו – להיות ציוני זה קודם כל להיות לוחם".

"מה משותף ביני לבין אנשים שקוראים 'נמות ולא נתגייס' או כאלה שזורקים א צו הגיוס לאסלה? מבחינתי הם כולם גיס חמישי שפועל נגד מדינת ישראל. ההתנהלות של הליכוד מבישה ובזויה. נציגי הליכוד מתכוונים להשתתף בהפגנה נגד הגיוס. מחר ראש הממשלה והבובה שהוא שם בוועדת חוץ וביטחון מתכוונים להניח את חוק ההשתמטות. והם מביאים חוקי הלכה נוספים".

"מייסדי התנועה הלאומית מתהפכים בקברם. כשנחזור לשלטון נבטל את כל החוקים הללו. נגייס את כולם. אם יש לך סכר ויש בו סדק קטן – הוא מתרחב ומפיל את כל הסכר. ככה קרה עם ה 400 שקיבלו פטור והפכו לעשרות אלפים. אנחנו נסגור את הסכר! תקופת פריחה כזו בישיבות לא הייתה גם בתקופת בית ראשון ובית שני".

"החוק חייב להיות ברור. כולם חייבים להתגייס. אם לא מתגייסים – לא מצביעים. רישום כמו בארה"ב, למי שיש רישום פלילי – לא מצביע. יש 3 מפלגות בכל העולם שלא מאפשרות מקום לנשים – ש"ס, יהדות התורה וטאליבן. רק בהן לא יכולות להיות נשים. מדובר במפלגות גזעניות, שגוזלות תקציבים מהציבור הכללי".

"כמו כן, אין סיבה שב 2025 יהיו שני רבנים ראשיים. מספיק רב אחד. נעלה לשלטון ונשנה זאת. אם נחזור ויהיו לנו 2 קדנציות, מדינת ישראל תהיה מצליחה ומשגשגת יותר משוויץ. הממשלה הבאה תקום תחת החזון הציוני. מי שלא מזדהה עם זה, לא יכול להיות חלק מהממשלה שלנו. אנחנו צריכים לשקם את מה שהם הרסו והורסים. יש לנו עם אדיר, אנחנו נרים את ישראל מחדש. נביא תנופה אדירה!".