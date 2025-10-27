הפלג הירושלמי הודיע שיחרים את הפגנת הענק החרדית כנגד הגיוס שתתקיים בירושלים בחמישי הקרוב, בשל החוק שמקודם על ידי הנציגים החרדים בכנסת

הפלג הירושלמי הודיע היום (ג') כי הוא מתנגד להשתתפות בהפגנת הענק החרדית כנגד הגיוס המתוכננת להתקיים ביום ה' הקרוב בשערי ירושלים.

כזכור, בשל מעצר העריקים החרדיים ובהם גם תלמידי ישיבות מישיבות המיינסטרים החרדיות הודיעו הרבנים החרדיים על כוונתם לקיים הפגנת ענק כנגד הגיוס בירושלים שזכתה לכינוי "עצרת המיליון", בדומה להפגנה שהתקיימה בירושלים לפני כאחד עשר שנים ב2014 בימי ממשלת נתניהו ולפיד אשר בה השתתפו כלל הפלגים החרדיים ואף חלקים מן הציונות הדתית.

על אף העובדה כי העצרת צפויה להתקיים בהשתתפותם של כלל הפלגים החרדיים המיוצגים בידי יהדות התורה וש"ס הודיע היום הפלג הירושלמי כי בהוראת מנהיגו הרב אויערבאך יש להחרים את העצרת ולא להשתתף בה. בהודעה מטעמם נמסר כי "בעצרת לא צפויים להישמע דברי מחאה מחייבים כנגד השלטונות שעוצרים השכם והערב יהודים חרדים לדבר השם, ובטח שלא אמירות כנגד החוק שמקודם למרבה החרפה באופן אקטיבי בידי הנציגות החרדית בכנסת", וכי "רק במסירות נפש ננצח במאבק הנחוש על עתידו של עולם התורה".

מאות אלפים צפויים להשתתף

למרות העובדה כי הפלג הירושלמי הודיע כי לא ישתתף בה עדיין העצרת המתוכננת צפויה להיות אחת מן ההפגנות הגדולות שראינו כאן, וכפי הנראה ישתתפו בה מאות אלפים מכלל הזרמים והחוגים החרדיים, בהם ראשי ישיבות אדמו"רים ורבנים מכל הקהילות החרדיות ברחבי הארץ. כפי שדיווחנו היא צפויה להיערך בכניסה לירושלים ביום חמישי הקרוב משעות הצהריים ולהתפרס על פני שטח נרחב מהכניסה לעיר ועד לרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל מה שצפוי כמובן להוביל לחסימות צירים נרחבות לאורך מרבית שעות היום