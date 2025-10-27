ראש האופוזיציה יאיר לפיד בפתח ישיבת סיעת יש עתיד: "בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות"

דבריו המלאים: " ביום חמישי הקרוב תונח על שולחן ועדת החוץ והבטחון טיוטה ראשונה ומחפירה של חוק השתמטות, שכולו הונדס כדי לוודא שאף חרדי לא יתגייס לצה"ל, לא יפצע, לא ימות בקרב, לא יהיה חלק מהסיפור הישראלי. נתניהו ודרעי אפילו לא מעמידים פנים שהם רוצים לגייס חרדים. הם מביאים בכוונה תחילה הצעה מחוררת, מלאת רמאויות והונאות, שהמטרה היחידה שלה היא להחזיר את ש"ס לממשלה, ולהמשיך לגנוב את כספי האזרחים העובדים".

"הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים. זו ממשלה שהוקמה בזכות הברית הבלתי קדושה בין המשתמטים למושחתים. לא מעניין אותם בטחון, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאתנו. אז אני אומר מפה לחרדים, אם הדבר הזה יעבור, אז בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות".

"מה שהיה לא יהיה יותר. לא אחרי 1,200 נרצחים, לא אחרי 920 חיילים שנהרגו. לא אחרי יותר מ-20,000 פצועים בגוף ובנפש. לא כשברור שגם היום, גם אחרי שהמלחמה נגמרה, עומס המילואים הולך להיות גדול בהרבה על הציבור המשרת והעובד.

כל האנשים שאומרים, "עזבו, הם בחיים לא יתגייסו", פשוט לא יודעים על מה הם מדברים".

"בברוקלין כל החרדים עובדים. למה? כי הממשלה לא מממנת אותם. בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל חרדים התגייסו ולחמו, למה? כי לא היו להם פוליטיקאים שישחררו אותם. בכנסת הנוכחית נפלה הצעת חוק שאמרה: מי שלא מתגייס, לא מצביע. יש עתיד הצביעה בעדה. אנחנו נחזיר את ההצעה בלי הנד עפעף, ונגיד לחרדים: זה לא נגדכם, זה לא עונש, להיפך, זו הזמנה – להיות חלק מהסיפור הישראלי, מהגורל המשותף, ממדינה שבה לכולם יש אותם חובות, אחרת לא יהיו להם את אותן זכויוץת".