הזמרת מירי מסיקה העלתה סרטון ובו תקפה בהחלטיות את הבחירה לחגוג את ההאלווין בישראל, והכריזה: "אנחנו נחגוג רק חגים של יהודים". צפו

הזמרת מירי מסיקה שיתפה אתמול (ראשון) בסרטון באינסטגרם שזכה למאות אלפי צפיות, ובו הביעה התנגדות נחרצת לחגיגות ההאלווין המתפשטות בישראל. בסרטון, שכותרתו "כשלתי כאם", תיארה מסיקה את תחושת אי הנוחות העמוקה שלה מהמנהג הזר, במיוחד כשבנותיה המתבגרות לוקחות בו חלק פעיל.

ההאלווין, שיחול ביום שישי הקרוב (31 באוקטובר), הפך בשנים האחרונות לתופעה פופולרית גם כאן – עם תחפושות, איסוף ממתקים ברחובות ומסיבות ססגוניות. אך עבור הזמרת, זהו חג שמעורר סלידה פנימית. "דעה לא פופולרית", פתחה מסיקה את דבריה, והודתה שבנותיה חוגגות אותו כבר כשנתיים, כולל הזמנת תחפושות והשתתפות באירועים מקומיים.

על תחושת הסלידה הבלתי מעורעורת

"משהו בגוף לא נעים לי", שיתפה מסיקה תוך כדי מחוות גוף דרמטיות, "אני מרגישה בגב גועל, איזו סלידה, איזה משהו שלא מדויק לי". היא סיפרה כי חברים ומכרים ניסו לשכנע אותה להתיר לבנותיה להשתתף, בטענה שזהו מפלט משמח אחרי שנים של מלחמה קשה. "'שנתיים של מלחמה. ירו עליהם טילים, איראנים, חיזבאללה, חמאס. מתו אנשים. נחטפו. תני לו את מה שיכול לשמח אותן. יש מסיבה וזה משמח אותן? תזרמי עם הילדים'".

שמירה על הגחלת היהודית

אבל מסיקה נותרה נחרצת. "אני אומרת לעצמי 'למה הייתה מלחמה? למה נחטפו אנשים? למה נהרגו? למה הטילים? כי אנחנו יהודים – אז לחגוג את האלווין?", שאלה בתסכול. היא הדגישה את חשיבות הזהות היהודית, והוסיפה כי "אנחנו נחגוג רק חגים של יהודים – יש לי בחילה מהאמריקניזציה הזאת".

באופן הומוריסטי אך תקיף, תיארה מסיקה תרחיש היפותטי מילדותה: אילו הייתה מבקשת מאביה לחגוג האלווין, "כפכף היה מגיע לפה", אמרה והצביעה על פניה, "עוד לפני הל' בהאלווין". בסיום, פנתה ישירות לבנותיה: "תחכו לפורים. כשתגורו באמריקה תעשו את זה, כרגע אנחנו חיים בישראל ואנחנו יהודים".

הסרטון עורר תגובות רבות ברשתות, כאשר רבים מהגולשים תמכו בעמדתה של מסיקה כקריאה לשמירה על מסורות מקומיות.