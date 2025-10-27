יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את הפגנת החרדים נגד מעצר העריקים, ואמר כי "זו לא הפגנה נגד הגיוס – זו הפגנה נגד החברה הישראלית. אני קורא לחברה החרדית לא לקחת בה חלק"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה ל"עצרת המיליון" המתוכננת של החרדים במחאה נגד מעצר בני הישיבות העריקים, כשבדבריו קרא לציבור החרדי שלא להשתתף בהפגנה ביום חמישי. עוד הבהיר כי מפלגתו תשב רק בממשלה שתחוקק חוק גיוס שווה לכל.

"במשך שנתיים עזבו מאות אלפים את בתיהם ויצאו להילחם. חלקם השאירו מאחור ילדים, נשים, עבודה. חלקם לא חזרו. חלקם חזרו פצועים בגופם ומצולקים בנפשם. נכון, יש גם חרדים שהתגייסו וטוב שכך, אבל החברה החרדית ככללותה לא התגייסה, וזה כתם שלא ימחה" אמר. "ההפגנה המתוכננת ביום חמישי מסוכנת לחברה הישראלית, ומסוכנת לחברה החרדית. בזמן שחטופינו שבים, חיילים עדיין נמצאים ברצועת עזה, ומשפחות ועסקים מנסים להשתקם – אתם שלא נכנסתם תחת האלונקה גם מכניסים לאלו שהיו שם אצבע בעין?".

עוד באותו נושא השר קרעי ישתתף בהפגנת החרדים נגד גיוס 11:34 | משה כהן 0 0 😀 👏

לדבריו, "זו לא הפגנה נגד הגיוס – זו הפגנה נגד החברה הישראלית. אני קורא קודם כל לחברה החרדית לא לשתף פעולה עם הקיצוניים, אני קורא לרבנים לעצור את הטירוף הזה. אני קורא להנהגה הפוליטית החרדית ללכת היום לרבנים, ולהסביר להם שהקווים האדומים כבר נחצו – עכשיו זה תהליך פירוק. זה לא עניין של מי שישב בממשלה הבאה – זו שאלה האם נוכל לחיות פה כחברה אחת כמו שצריך להיות, או שהחרדים מוציאים במו ידיהם את עצמם מכלל ישראל".

"השבוע גם יונח חוק הפטור מגיוס, ואני חושב שמלבד העובדה שנתנגד לו ברמה הערכית, זה מחייב גם התייחסות פוליטית. בזמן שכולם מדברים על כן ולא ביבי, על ממשלת אחדות או ממשלת שינוי או ממשלת ימין על מלא שתורכב פה אחרי הבחירות – אני מבטיח לכם דבר אחד: כחול לבן ואני נשב רק בממשלה שתחוקק מתווה שירות לכל, שכולל בתוכו חוק גיוס" הבהיר בסיכום. "לא ניתן שוב למסמס את מתווה השירות כמו בממשלת השינוי, לא ניקח חלק בממשלה ששולחת חיילים לקרב ובו בעת מממנת השתמטות. לפני שעוסקים במי יהיה בממשלה הבאה – אזרחי ישראל ראויים שנעסוק במה היא תעשה למענם".