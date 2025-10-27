לראשונה מאז ה-7 באוקטובר, המצב המיוחד בעורף הקיים בדרום יוסר החל ממחר. שר הביטחון ישראל כ"ץ: "ההחלטה משקפת את המציאות הביטחונית החדשה בדרום הארץ"

אחרי יותר משנתיים: שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (שני) את המלצת צה"ל שלא להאריך את המצב המיוחד בעורף הקיים בדרום הארץ, אשר נמצא בתוקף עד ב-28 באוקטובר. ההחלטה תיכנס לתוקפה החל ממחר – וכתוצאה, לא יהיה מצב מיוחד בעורף ישראל בפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר.

"החלטתי לאמץ את המלצת צה"ל ולהסיר לראשונה מאז ה־7 באוקטובר את המצב המיוחד בעורף" אמר כ"ץ. לדבריו, "ההחלטה משקפת את המציאות הביטחונית החדשה בדרום הארץ, שהושגה הודות לפעילותם הנחושה והעוצמתית לאורך השנתיים האחרונות של לוחמינו הגיבורים מול ארגון הטרור חמאס".

"לצד השבת כל החללים החטופים, אנחנו מחויבים לחלוטין למימוש כל יעדי המלחמה שהוגדרו – ובראשם פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה" הוסיף והתחייב שר הביטחון. "נמשיך לפעול בעוצמה ובאחריות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל בכל גבולותיה".