בריטיש הודיעה כי תסיר חסות מפודקאסט של הבמאי והעיתונאי לואי ת’רו בגלל תכנים פוליטיים שהפרו את המדיניות. בוב וילן שהתארח בתכנית וקילל את ישראל טען בתגובה כי מדובר כי מדובר ב”טקטיקת הפחדה”

חברת התעופה בריטיש איירווייז הודיעה כי היא מפסיקה את החסות לפודקאסט של העיתונאי והבמאי הבריטי לואי ת’רו, בעקבות פרק שבו התראיין זמר הפאנק בוב וילן, שקרא במהלך הופעה קודמת “מוות, מוות לצה"ל” אמירה שהובילה לביטול הופעות ולהסרתו ממספר פסטיבלים.

מהחברה נמסר כי התוכן שנכלל בפרק הפר בבירור את מדיניות החברה בנוגע לנושאים פוליטיים רגישים או שנויים במחלוקת. לדבריהם, “החסות שלנו על הסדרה הופסקה כעת והפרסומת הוסרה. התוכן מפר את מדיניות החסות שלנו. לנו ולסוכנות המדיה שלנו יש תהליכים שנועדו למנוע מקרים כאלה, ואנו בודקים כיצד זה קרה".

בתגובה, אמר וילן כי מדובר ב”‏טקטיקת הפחדה” מצד גורמים פרו-ישראליים, שלדבריו מנסים להשתיק אותו בשל התנגדותו למלחמה בעזה. “אל תטעו, זו טקטיקת הפחדה. קבוצות הלובי לא הצליחו לעוות את דבריי, אז הן פעלו להפסקת החסות של לואי בניסיון להרתיע אחרים מלתת לי במה".