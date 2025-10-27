הצעת החוק לפיצול התפקיד תעלה להצבעה בתמיכת החרדים למרות החרם. התמורה: פיצול הצעת החוק בנוגע לסמכויות בתי הדין הרבניים בעניין מזונות

החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית יעלה מחרתיים (ד') במליאת הכנסת בקריאה טרומית בתמיכתן של המפלגות החרדיות ש"ס ודגל התורה.

תמיכת המפלגות החרדיות בחוק על אף הפרישה והחרם ההצבעות שהכריזו על הקואליציה בשל משבר חוק הגיוס מגיעה בתמורה לפיצול הצעת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים בעניין המזונות. תמיכתן בחוק צפויה להעניק לו רוב (דורש 61 אצבעות) ולהביא לאישור ההצבעה.

הצעת החוק זוכה לתמיכה נרחבת בקואליציה וכבר הועלתה בעבר, אך נמשכה בשבוע שעבר לאחר שהחרדים הודיעו כי לא יתמכו בו בשל החרם על הצעות החוק של הקואליציה כחלק מן המאבק להשגת פטור מגיוס. אך הבוקר דווח כי ש"ס ודגל התורה חזרו בהן מהחלטתן והודיעו כי יתמכו בחוק, לאחר שהובטח להם לפעול בחקיקה כנגד החלטת בג"ץ מפברואר האחרון שקבעה כי בתי הדין הרבניים אינם מוסמכים לדון במזונות ילדים ללא הסכמת שני ההורים.

לפצל בין התובע הכללי ליועץ המשפטי

ההצעה צפויה להביא לשינוי נרחב במערך הייעוץ המשפטי לממשלה. המצב כיום הוא שהיועמש"ית היא שמחזיקה בכובע התובעת הכללית זאת לצד היותה הממונה על הייעוץ המשפטי לממשלה. מה שמהווה ניגוד עניינים חריף בשל העובדה כי היא אמונה על העמדתם לדין של האנשים להם היא אמורה לייעץ. הצעת החוק מבקשת ליטול את כובע התובעת מידי היועמש"ית ולהעביר אותו למבקר המדינה. על פי ההצעה יקבע כי למבקר המדינה תהיה הסמכות לפתיחה בחקירה או בהעמדה לדין של ראש הממשלה והשרים.

מלבד התמורה שהובטחה להם ושתחזק את סמכותו של בית הדין הרבני, צפויים החרדים להרוויח גם מן החוק עצמו שיפגע בכוחה ומעמדה של היועצת בה הם נלחמים לאחר שנתפסה כאחת ממובילות המאבק לגיוס החרדים ועצירת ההשתמטות כשהורתה לעצור עריקים חרדים וקבעה כי כל התערבות של הממשלה בנושא היא "בניגוד לדין".