חבר הכנסת דן אילוז תקף הבוקר (שני) ברשת ה-X את החלטת חברי סיעתו – שר התקשורת שלמה קרעי וח”כ אביחי בוארון – להשתתף במחאה המכונה "עצרת המיליון" החרדית שבאה ברקע המעצר של בחורי ישיבה עריקים. לדבריו, "מצביעי הליכוד הם עמוד השדרה של הציבור המשרת – אלה ששולחים את ילדיהם לקרב ונושאים על גבם את ביטחון המדינה".
עוד הוסיף אילוז ותקף: "אלה האנשים שנשלחנו לייצג בכנסת. אסור לנו להתרפס מול אף גורם – לא מול לחץ בינלאומי, לא מול תקשורת עוינת, לא מול יועצים משפטיים, וגם לא מול שותפים קואליציוניים. עלינו להתעקש על דרכנו הציונית, לאומית וליברלית, ולא לחפש איך לתמוך בדרכם של אחרים".
מוקדם יותר היום אישר שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי את השתתפותו ואמר: "עצרת התפילה של החרדים ביום חמישי היא מבחינתי כנגד מי שעושה הכל כדי לחבל, להזיק ולפלג. לפיד, ליברמן, היועמ״שית המודחת וחבר מרעיה ושופטי בג״צ. זו הנקודה המרכזית. ובנקודה הזו אני מלא מלא עם אחינו החרדים".
שמעון פ
טיפשות כזאת כל המלחמה הזאת עם החרדים רק מרחיקה מתגייסים פלוגות חרדיות נסגרות חשמונאים זה חתיכת כישלון דבר שהיה יכול להצליח לולא היועמשית וחבריה שרק רוצים לנגח אתה בדבריך בעצם...
יהודי
אילוז הניאו-רפורמי הרשע הוא ממפלגת "התעוררות" הירושלמית, מפלגה אנטישמית, שונאת חרדים ושונאת חרדלים. איך שהו, הוא הסתנן לליכוד. יש להעיף אותו מהליכוד!!!!13:35 27.10.2025
אני
אילוז אל תהיה הזוי. בלי התורה אין לנו סיכוי מצד שני מי שמשתמש בתורה כדי להשתמט מגיוס בו צריך לטפל אבל מי שתורתו אומנותו אותו צריך לחזק להמשיך ללמוד ביתר שאת...
רונן
החרדים כרתו ברית כריתות לעם היהודי. מהו השירות הזה לכם יאמר הרשע החרדי - לכם ולא לו.13:29 27.10.2025
שמעון פ
