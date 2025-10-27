ביקורת בליכוד על החלטת חברי המפלגה ובהם השר שלמה קרעי להשתתף ב"עצרת המיליון": "מצביעי הליכוד הם עמוד השדרה של הציבור המשרת"

חבר הכנסת דן אילוז תקף הבוקר (שני) ברשת ה-X את החלטת חברי סיעתו – שר התקשורת שלמה קרעי וח”כ אביחי בוארון – להשתתף במחאה המכונה "עצרת המיליון" החרדית שבאה ברקע המעצר של בחורי ישיבה עריקים. לדבריו, "מצביעי הליכוד הם עמוד השדרה של הציבור המשרת – אלה ששולחים את ילדיהם לקרב ונושאים על גבם את ביטחון המדינה".

עוד הוסיף אילוז ותקף: "אלה האנשים שנשלחנו לייצג בכנסת. אסור לנו להתרפס מול אף גורם – לא מול לחץ בינלאומי, לא מול תקשורת עוינת, לא מול יועצים משפטיים, וגם לא מול שותפים קואליציוניים. עלינו להתעקש על דרכנו הציונית, לאומית וליברלית, ולא לחפש איך לתמוך בדרכם של אחרים".

עוד באותו נושא השר קרעי ישתתף בהפגנת החרדים נגד גיוס 11:34 | משה כהן 0 0 😀 👏

מוקדם יותר היום אישר שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי את השתתפותו ואמר: "עצרת התפילה של החרדים ביום חמישי היא מבחינתי כנגד מי שעושה הכל כדי לחבל, להזיק ולפלג. לפיד, ליברמן, היועמ״שית המודחת וחבר מרעיה ושופטי בג״צ. זו הנקודה המרכזית. ובנקודה הזו אני מלא מלא עם אחינו החרדים".