מלון וולדורף אסטוריה ירושלים ממשיך להוביל את ענף האירוח היוקרתי בישראל, וזכה זו השנה השנייה ברציפות בתואר "המלון המוביל בישראל לשנת 2025" מטעם ארגון World Travel Awards, הנחשב ל"אוסקר של עולם התיירות".

הארגון הבינלאומי היוקרתי, שחוגג השנה 32 שנות פעילות, מהווה את המדד המוביל בעולם להוקרת מצוינות בתחומי התיירות והאירוח. הזוכים נבחרים מדי שנה בהצבעה מקצועית וצרכנית של אנשי מקצוע ותיירים מיותר מ-160 מדינות, כאשר השנה נרשמו למעלה מ-650 אלף קולות מכל רחבי הגלובוס.

זכייה שלישית בהיסטוריה של המלון

זוהי הזכייה השלישית של המלון בתואר הנכסף, לאחר ניצחונות דומים בשנים 2022 ו-2024, מה שמבסס את מעמדו כסמל של אירוח ישראלי ברמה עולמית.

אבנר און, מנכ"ל המלון, הביע גאווה רבה: "זו גאווה עצומה למלון וולדורף אסטוריה ירושלים, לרשת כולה, לעובדי המלון ולירושלים עצמה. הזכייה הזו, השנייה ברציפות, מוכיחה שאפשר להוביל את ענף התיירות בישראל גם בתקופה מאתגרת, תוך שמירה על סטנדרט בינלאומי של שירות ואירוח."

השקעה בחוויית אורח בלתי נשכחת

"אנו משקיעים משאבים רבים כדי להעניק לאורחים חוויה בלתי נשכחת, החל מהקולינריה ועד לפרטים הקטנים ביותר," הוסיף און. "נמשיך לפעול מתוך שליחות לייצג את ישראל ואת ירושלים בגאווה בזירה הבינלאומית, ואני מזמין את הקהל הישראלי ליהנות מחוויית האירוח הייחודית, מהספא ומהשירות יוצא הדופן שמעניק המלון".

פרויקט מלונאי מרהיב בהשקעה של 150 מיליון דולר

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים, שהוקם על יסודותיו של מלון פאלאס ההיסטורי, נחשב לאחד מפרויקטי המלונאות הגדולים והמרשימים בישראל, בהשקעה כוללת של כ-150 מיליון דולר.

המלון כולל 226 חדרים, מתוכם 29 סוויטות יוקרתיות, אולם נשפים מפואר, חדרי ישיבות מתקדמים טכנולוגית, מסעדות גורמה, חדר כושר, ספא יוקרתי ורמת שירות בלתי מתפשרת המגלמת סטנדרט אירוח בינלאומי גבוה.

הזכייה מחזקת את מעמדו של המלון כנקודת ציון תיירותית מרכזית בירושלים, ומדגישה את יכולתו לשמור על מצוינות גם בעיתות אתגר.