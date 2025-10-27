כוחות צה"ל סיכלו ניסיון נוסף של הברחת אמצעי לחימה בגבול מצרים, לאחר שזיהו רחפן שחצה את הגבול כשהוא נושא שני כלי נשק ותחמושת

התופעה נמשכת: לוחמי צה״ל סיכלו בשעות הבוקר (שני), ניסיון הברחה של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. בצה"ל אמרו כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

לפי הודעת דובר צה"ל, הכוחות זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה, ואיתרו את הרחפן שנשא שני כלי נשק ותחמושת.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של ניסיונות הברחת נשק בגבול ישראל ומצרים, אשר מתבצעים באמצעות רחפנים. בשבוע האחרון בלבד הגיעו לעבר שטח ישראל במרחב הזה למעלה מ-700 רחפנים הנושאים עמם אמצעי לחימה, שבמהירות רבה עלולים וגם מגיעים לארגוני הפשיעה וגם לארגוני הטרור השונים.

עוד באותו נושא האתגר אחרי עזה: הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים עולים מדרגה 07:47 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

לוחמים שמשרתים בגזרה ובאוגדה 80, כולל תצפיתניות ובקריות שטח, שמדברים בימים האחרונים עם סרוגים מספרים על כך שהמציאות שם היא הרבה יותר קשה מעבר למדווח. הדיווחים של הלוחמים והלוחמות שמדברים איתנו מדברים על כך שהפיקוד – הן של המשטרה, הן של הצבא והן של גורמי האכיפה בשטח – כמעט ולא מורגשות.