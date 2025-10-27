שרגא בר אגדת העבר של מכבי נתניה ונבחרת ישראל הלך לעולמו בגיל 77. הוא היה חלק מהקבוצה הגדולה בתולדות היהלומים, וחלק מהנבחרת במונדיאל 1970

שרגא בר אגדת העבר של מכבי נתניה ונבחרת ישראל הלך היום (שני) לעולמו בגיל 77. הוא היה חלק מהקבוצה הגדולה בתולדות היהלומים, וחלק מנבחרת ישראל במונדיאל 1970. הוא זכה עם נתניה בשלוש אליפויות, גביע, אלוף האלופים ודאבל היסטורי. הוא שיחק 34 משחקים בנבחרת ישראל כולל במונדיאל ההיסטורי במקסיקו.

ממכבי נתניה נמסר: "מועדון הכדורגל מכבי נתניה נפרד היום מאחד מאגדות העבר שלו, שרגא בר, שהלך לעולמו לאחר שנים רבות בהן היווה סמל לנאמנות, למצוינות ולמסירות לצהוב". בר, שעלה לארץ ב-1949, החל את דרכו במועדון במחלקת הנוער בגיל 9, ובשנת 1965 שבר את שיא המועדון כשעלה לקבוצה הבוגרת בגיל 15 וחצי בלבד.

"במשך 13 עונות (1965-1978) שימש כמגן הימני של המועדון וזכה עמו ב-3 אליפויות, גביע המדינה ואלוף האלופים. את הקריירה שלו בנתניה סיים בדאבל היסטורי בעונת 1977/78. מעבר להישגים המרשימים במועדון, ייצג בר את נבחרת ישראל ב-34 משחקים, והגיע לשיא הקריירה שלו כשחקן בנבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו – אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי".

"שרגא בר היה דוגמה אישית למסירות, למקצועיות ולאהבת המשחק. מועדון הכדורגל מכבי נתניה שולח תנחומים עמוקים למשפחה, לחברים ולאוהבים. יהי זכרו ברוך".

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל מסר: "שרגא בר, שחקן מחונן ודמות מופת, היה שותף לרגעי שיא של הכדורגל הישראלי עם הופעות במדים הלאומיים באולימפיאדת מקסיקו 1968 ובמונדיאל ב-1970, זאת בנוסף לתארים המרשימים עמם זכה בקבוצה שהיתה לו בית. שרגא ידע קריירה שהיא חלום עבור כל מי שמתחיל לשחק כדורגל ולעולם ייזכר כמי שתרם לתדמית המשחק. יהי זכרו ברוך״.