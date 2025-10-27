כשהוא מוחזק בחקירת שב"כ בתנאים קשים האריך אמש השב"כ – בצעד חריג – בשלושה ימים את מניעת המפגש בין מתיישב יהודי מבנימין, שנעצר בשבת האחרונה

השב"כ ממשיך להאריך את איסור המפגש עם עורך דין למתיישב שנעצר בידי המשטרה במהלך השבת האחרונה לאחר עימות שהתפתח עם פלסטינים.

באירוע עליו דיווחנו במוצאי שבת, כמאה פורעים ערביים תקפו מתיישבים יהודים מנקודת התיישבות בסמוך למכמש. המתיישב נלקח לתחנת המשטרה בבנימין, רכבו הוחרם והוא מוחזק כעת בחקירת שב"כ. בצעד חריג נמנעה ממנו הזכות למפגש עם עורך דין, ואמש הודיע שב"כ על הארכת איסור המפגש עם עו"ד בשלושה ימים נוספים.

פרקליטו, עו"ד נתי רום מארגון חוננו עתר לבית המשפט המחוזי בלוד ודרש להסיר את מניעת המפגש לאלתר.

עוד באותו נושא אנרכיסטים לצד הפורעים: מתיישבים הותקפו באלות ואבנים בבנימין 19:10 | חדשות סרוגים 23 0 😀 👏

עו"ד רום מסר: "אין כל בסיס משפטי למניעת מפגש עם סנגור בנסיבות של אירוע שהחל ללא כל ספק במתקפה של פלסטינאים על מתיישבים יהודים. אני מצר על השימוש הנלוז שעושה שירות הביטחון הכללי בפרקטיקות קיצוניות וחריגות שנועדו בכדי לרצות את הביקורת המגיעה מן השמאל הקיצוני".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התפרעות האנרכיסטים

יצוין כי במהלך העימות בו נעצר המתיישב תועדו הפורעים כשהם מיידים אבנים לעבר המתיישבים כשחלקם מחזיקים באלות ורעולי פנים. כשני מתיישבים נפגעו בראשם מן האבנים וטופלו בידי כוחות מד"א שהגיעו למקום, אך למרות זאת טרם דווח על מעצרם של חשודים בתקיפה.