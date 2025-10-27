שר התקשורת שלמה קרעי וח”כ אביחי בוארון מהליכוד הודיעו כי יגיעו ל"עצרת המיליון" החרדית שנקבעה ליום חמישי בירושלים ברקע המעצר של בחורי ישיבה עריקים

לקראת הפגנת הענק של החרדים נגד גיוס, על רקע מעצר בחורי ישיבות עריקים, ח"כים בליכוד ובהם השר שלמה קרעי וח"כ אביחי בוארון מהליכוד ישתתפו במכה שמכונה "עצרת המיליון" החרדית. לדבריהם, “יש ברית בין הליכוד לציבור החרדי”.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פרסם היום: "עצרת התפילה של החרדים ביום חמישי היא מבחינתי כנגד מי שעושה הכל כדי לחבל, להזיק ולפלג. לפיד, ליברמן, היועמ״שית המודחת וחבר מרעיה ושופטי בג״צ. זו הנקודה המרכזית. ובנקודה הזו אני מלא מלא עם אחינו החרדים.

במקביל לזה, חוק הגיוס שנחוקק בעזרת ה׳ בקרוב הוא חוק מצוין שאף אחד מהשמאל לא חלם אפילו להעביר כמותו. הכרה בערך לימוד התורה ובאלו ש״תורתם אומנותם״, וגיוס מלא של כל השאר, עד לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה"

על פי הודעת הוועדה המארגנת, הוחלט על דעת מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה והחסידות שליט"א לקיים את העצרת ביום חמישי הקרוב, ח׳ בחשוון, בשעה 14:30 בכניסה לירושלים.

כזכור, מפלגת ש"ס הודיעה בסוף השבוע האחרון על פרישתה מכל התפקידים הקואליציונים, זאת בתגובה לגל המעצרים של בחורי ישיבות משתמטים מגיוס. בהודעה נכתב: "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ״ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת – דבר אשר למרבה הצער טרם קוים – מודיעה תנועת ש״ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת".